Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»

Об этом сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский, которому рассказали, что строительные работы на этом месте ведутся уже более двух недель.
Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что администрация Петрозаводска намерена отказать в выдаче разращения на строительство 26-этажного дома с подземным паркингом на набережной Варкауса.
Как пояснил Любарский, 3 февраля один из подписчиков сообщил ему, что строительные работы на месте снесенного магазина «Шанс» ведутся уже в течение двух недель.
«Еще в сентябре прошлого года ООО «Лифт-сервис» и ООО «Сана плюс» предоставили уведомление о планируемом сносе находящегося на данном земельном участке здании. Позднее – в ноябре от подрядчиков поступило уведомление об окончании данных работ. В соответствии с процедурой оба уведомления не требовали от городских властей никаких согласований.
Чего не скажешь о следующем этапе – строительстве. Тут застройщик обязан обратиться в администрацию города с заявлением о разрешении на проведение данного вида работ.
Реальность такова, что заявление о разрешении возвести 26-этажное здание, один этаж которого – это подземный паркинг на 99 мест, поступило к нам только первого февраля. Срок рассмотрения заявления заканчивается сегодня – 7 числа.
Понятно, что никаких строительных работ до получения разрешения от администрации города подрядчиком вестись не могло», - рассказал Владимир Любарский.
Как сообщил мэр города, администрация подготовила и направила заявление в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору о проведении соответствующей проверки. Если факт начала работ до получения разрешения подтвердится, подрядчика будут ожидать штрафные санкции, уверен мэр.
Кроме этого, по словам Любарского, администрация изучила поданные застройщиками документы и на данном этапе ответит отказом.
«За повторным разрешением подрядчик сможет обратиться после того, как комплект документов будет соответствовать утвержденным регламентам. До этого момента все строительные работы на объекте должны быть остановлены».
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