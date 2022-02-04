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Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»

Новости. Общество
07:25, 08 Февраля 2022
фото: страница В. Любарского в ВК

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Об этом сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский, которому рассказали, что строительные работы на этом месте ведутся уже более двух недель.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что администрация Петрозаводска намерена отказать в выдаче разращения на строительство 26-этажного дома с подземным паркингом на набережной Варкауса.

Как пояснил Любарский, 3 февраля один из подписчиков сообщил ему, что строительные работы на месте снесенного магазина «Шанс» ведутся уже в течение двух недель.

«Еще в сентябре прошлого года ООО «Лифт-сервис» и ООО «Сана плюс» предоставили уведомление о планируемом сносе находящегося на данном земельном участке здании. Позднее – в ноябре от подрядчиков поступило уведомление об окончании данных работ. В соответствии с процедурой оба уведомления не требовали от городских властей никаких согласований.

Чего не скажешь о следующем этапе – строительстве. Тут застройщик обязан обратиться в администрацию города с заявлением о разрешении на проведение данного вида работ.

Реальность такова, что заявление о разрешении возвести 26-этажное здание, один этаж которого – это подземный паркинг на 99 мест, поступило к нам только первого февраля. Срок рассмотрения заявления заканчивается сегодня – 7 числа.

Понятно, что никаких строительных работ до получения разрешения от администрации города подрядчиком вестись не могло», - рассказал Владимир Любарский.

Как сообщил мэр города, администрация подготовила и направила заявление в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору о проведении соответствующей проверки. Если факт начала работ до получения разрешения подтвердится, подрядчика будут ожидать штрафные санкции, уверен мэр.

Кроме этого, по словам Любарского, администрация изучила поданные застройщиками документы и на данном этапе ответит отказом.

«За повторным разрешением подрядчик сможет обратиться после того, как комплект документов будет соответствовать утвержденным регламентам. До этого момента все строительные работы на объекте должны быть остановлены».

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Комментарии

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сникерс
2022-02-08 09:21:43
ха-ха-ха.... всем понятно, что построят. Так же как у родника за Лентой, много мутили, но бабло все сделало и не только бабло.


Где контролирующие органы? Ой, опять не заметили. Как педофилов и предателей защищать - они не видят.


У нас каждый день на антинародных каналах ТВ страну грязью поливают, а контролирующие органы этого ничего не видят.

Кланы договорились, все построят. Не зря дама в ЗС сидит
прихожанин
2022-02-08 09:20:08
Тут в пору вмешаться федеральному центру . раз своих фискальных органов нет . В республике творится полный беспредел и коррупция . И в центре скандалов постоянно находятся двое московских приезжих дельцов . Не пора бы уже и аресты начинать и подчистить предвыборное поле .
Клещ
2022-02-08 09:09:05
Сана получит разрешение (даже при отказе администрации) через суд - не в первый раз обжаловать отказ им. Дому быть, а администрация снова утрется. Как и всегда.
Никита
2022-02-08 08:59:03
Офигеть рабртничек , узнает что в городе творится от подписчиков Может с баблом кинули , так честно бы и сказал .
Горожанин
2022-02-08 08:57:12
А ее - администрацию - кто-то спросит?! Все уже решено.
Д.Ю
2022-02-08 08:57:05
Тут будет как с торговым центром Ягуар, бывшая мэр все уши прожужжала, что магазина там не будет, а гляди как вышло.

Очередной сотрудник Администрации выдаст разрешение, но денег не возьмёт.
Петрович
2022-02-08 08:48:49
А вознаграждение за разрешение? Ай-ай-ай, нехорошо.
Goxa
2022-02-08 08:21:58
Сейчас модно сперва построить, заселить, а уже потом получать разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию. Помню Артур Олегович, еще в бытность гл. пристава, грозился закрыть Ленту на Ленинградской. Ничего, маркет и сейчас прекрасно работает.
АК
2022-02-08 08:05:07
А прокуратура спит???
прихожанин
2022-02-08 09:21:01
АК, тут компетенция видимо уже ФСБ , республика идёт в разнос .
Никита
2022-02-08 08:54:59
АК, как и обычно .
Гражданин
2022-02-08 07:59:09
Наказания на данном этапе работ не будет.
Происходят планировочные работы (благоустройство) на участке и работы по укреплению откосов котлована - который остался от фундамента старого здания. Докажите обратное.
Они соберут полный пакет документов и получат разрешение на строительство !
Тут городская администрация бессильна.
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