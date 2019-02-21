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Новости. Экономика
08:46, 21 Февраля 2019
фото: pixabay / coyot

AdvantiX поможет правильно выбрать панельный компьютер

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Панельные компьютеры стали новинкой, которая нашла широкое применение в сфере услуг.

Они также используются на производствах, в железнодорожном транспорте, пищевой промышленности.

Главные отличия панельных компьютеров:

- сенсорный экран имеет надежную защиту от влаги;

- совмещают систему ввода, обработки и вывода информации на экран;

- изделия имеют компактные размеры и стильный дизайн.

На рынке представлены несколько моделей панельных компьютеров, которые могут использоваться в сложных условиях, среди них:

-  PPC-10FN;

-  PPC-12FN;

-  PPC-15FN;

- PPC-17FN;

-  PPC-18FN;

- PPC-E17;

-  PPC-E19;

- PPC-E21.

Приобрести технику можно на сайте компании AdvantiX Безвентиляторный панельный компьютер нужной модели помогут подобрать опытные специалисты. В зависимости от того, какие требования предъявляются к технике, н0 конфигурация может отличаться.

После подтверждения нужного функционала сотрудники компании в сжатые сроки выполнят сборку и подготовят компьютеры к транспортировке на место эксплуатации. Для конкретного производства панельный компьютер может дополнительно комплектоваться модулями расширенного функционала, поэтому так важно обсудить заказ с консультантом AdvantiX.

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