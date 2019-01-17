Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:01, 17 Января 2019
фото: Валерий Поташов

Адвокат: Дмитриев не оказывал давления на приемную дочь

Загрузка...

Уголовное дело исследователя сталинских репрессий рассматривается в городском суде Петрозаводска при усиленных мерах безопасности.

В городском суде Петрозаводска 17 января состоялось очередное заседание по уголовному делу руководителя Карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии по отношению к своей приемной дочери. Процесс над известным исследователем сталинских репрессий проходит в закрытом режиме, поэтому о том, что происходило на сегодняшнем заседании, журналисты смогли узнать только из комментариев стороны защиты в перерыве слушания.

По словам адвоката Виктора Ануфриева,  представители государственного обвинения зачитывают материалы уголовного дела, особых ходатайств сегодня заявлено не было. Виктор Ануфриев не стал комментировать прозвучавшие накануне в эфире ГТРК "Карелия" утверждения своего коллеги Игоря Перова, который представляет в суде интересы несовершеннолетней приемной дочери Дмитриева, о психологическом давлении на нее со стороны неизвестных. Бабушка девочки сообщила Перову о нескольких случаях, когда какие-то люди пытались выйти на контакт с ее внучкой и якобы передавали подарки от Юрия Дмитриева. 

Виктор Ануфриев оставил эти утверждения на совести адвоката Перова, но со своей стороны подчеркнул, что Дмитриев не оказывал никакого давления на свою приемную дочь. "Это была изначально моя установка, когда мы с ним начинали работать. Я сказал: "Юрий Алексеевич, до вступления оправдательного приговора в законную силу давайте договоримся так, что о Наташе (так зовут приемную дочь Юрия Дмитриева – прим. "Столицы на Онего") Вы мне не говорите, и я Вам не говорю. Только в рамках тех материалов дела, которые есть. И он никакого движения – каким-то образом связаться, ведь он же был на свободе, вы знаете. Да, ему тяжело было, он хотел этого, но он четко исполняет указания мои. У нас с ним такая договоренность, потому что если клиент не исполняет мои указания, я с ним не работаю. И он ни одного движения! Ну, было бы смешно, если было бы столь грустно", – сказал журналистам адвокат Дмитриева.  

Между тем, в городском суде Петрозаводска сегодня были предприняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности участников процесса по "делу Дмитриева". Слушание неожиданно перенесли в зал заседаний, расположенный на первом этаже, ближе к выходу, через который доставляют арестованных. Кроме того, приставы фактически оцепили коридор, по которому должны были провести Дмитриева. На вопросы журналистов, чем обусловлены эти меры, приставы объяснили, что таково было распоряжение судьи.

Напомним, в апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.

В конце июня в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовал суд. 9 октября судья Александр Мерков объединил два уголовных дела Дмитриева в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья. А с 2012 по 2016 год Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери", утверждают следователи.

Правозащитник не признает себя виновным. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-01-17 14:18:13
"Защитнички" фигуранта показали своё истинное лицо. Им не только верить нельзя, но и работать в публичном пространстве тоже нельзя.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.01.2019, 07:25
Надпись "Навальный" на снегу ускорила процесс уборки сугробов в Питкяранте
14.01.2019, 11:49
ВИДЕО: Водитель пожарной машины показал высший пилотаж на гололеде в центре Петрозаводска
11.01.2019, 09:25
Сколько продлится непогода в Петрозаводске
15.01.2019, 14:42
Шопинг карельского чиновника попал на страницы финской газеты
14.01.2019, 10:15
Вот так полетали!
16.01.2019, 12:10
В Карелии осудили экс-начальника сегежской колонии

Аналитика

16.01.2019 12:25
Капитал
"Бумажные" проекты 6
Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было. 
Церковный налог как индикатор религиозности общества 13
14.01.2019 12:12
Вот так полетали! 9
14.01.2019 10:15
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Вся аналитика

Чтиво

16.01.2019 16:00
Без политики
"Снился мне путь на Север" 1
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
Старый Новый год как праздник двоемыслия 13
11.01.2019 15:22
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 9
09.01.2019 10:33
"Пощады не будет никому" 7
29.12.2018 16:11
архив чтиво

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»