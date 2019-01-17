Адвокат: Дмитриев не оказывал давления на приемную дочь

Уголовное дело исследователя сталинских репрессий рассматривается в городском суде Петрозаводска при усиленных мерах безопасности.

В городском суде Петрозаводска 17 января состоялось очередное заседание по уголовному делу руководителя Карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии по отношению к своей приемной дочери. Процесс над известным исследователем сталинских репрессий проходит в закрытом режиме, поэтому о том, что происходило на сегодняшнем заседании, журналисты смогли узнать только из комментариев стороны защиты в перерыве слушания.

По словам адвоката Виктора Ануфриева, представители государственного обвинения зачитывают материалы уголовного дела, особых ходатайств сегодня заявлено не было. Виктор Ануфриев не стал комментировать прозвучавшие накануне в эфире ГТРК "Карелия" утверждения своего коллеги Игоря Перова, который представляет в суде интересы несовершеннолетней приемной дочери Дмитриева, о психологическом давлении на нее со стороны неизвестных. Бабушка девочки сообщила Перову о нескольких случаях, когда какие-то люди пытались выйти на контакт с ее внучкой и якобы передавали подарки от Юрия Дмитриева.

Виктор Ануфриев оставил эти утверждения на совести адвоката Перова, но со своей стороны подчеркнул, что Дмитриев не оказывал никакого давления на свою приемную дочь. "Это была изначально моя установка, когда мы с ним начинали работать. Я сказал: "Юрий Алексеевич, до вступления оправдательного приговора в законную силу давайте договоримся так, что о Наташе (так зовут приемную дочь Юрия Дмитриева – прим. "Столицы на Онего") Вы мне не говорите, и я Вам не говорю. Только в рамках тех материалов дела, которые есть. И он никакого движения – каким-то образом связаться, ведь он же был на свободе, вы знаете. Да, ему тяжело было, он хотел этого, но он четко исполняет указания мои. У нас с ним такая договоренность, потому что если клиент не исполняет мои указания, я с ним не работаю. И он ни одного движения! Ну, было бы смешно, если было бы столь грустно", – сказал журналистам адвокат Дмитриева.

Между тем, в городском суде Петрозаводска сегодня были предприняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности участников процесса по "делу Дмитриева". Слушание неожиданно перенесли в зал заседаний, расположенный на первом этаже, ближе к выходу, через который доставляют арестованных. Кроме того, приставы фактически оцепили коридор, по которому должны были провести Дмитриева. На вопросы журналистов, чем обусловлены эти меры, приставы объяснили, что таково было распоряжение судьи.

Напомним, в апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.

В конце июня в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовал суд. 9 октября судья Александр Мерков объединил два уголовных дела Дмитриева в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья. А с 2012 по 2016 год Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери", утверждают следователи.

Правозащитник не признает себя виновным. Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.