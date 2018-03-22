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Новости. Общество
12:03, 22 Марта 2018

Адвокат Юрия Дмитриева потребовал полностью оправдать своего подзащитного

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Виктор Ануфриев, защитник главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, в городском суде Петрозаводска потребовал полностью оправдать своего подзащитного по делу о детской порнографии.

Об этом он сообщил журналистам после участия в прениях.

"Я попросил оправдать Юрия Алексеевича по всем статьям предъявленного ему обвинения, потому что он совершал определенные действия, например, фотографирование. Но они не образуют состава преступления, потому что у него не было сексуального мотива, он не является педофилом, он психически здоров. Фотографии выполнялись с целью контроля за здоровьем, либо в медицинских целях, о чем имеются заключения двух последних, я бы сказал, солидных экспертиз", - сказал  адвокат Виктор Ануфриев.

Ранее прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима.

"Этот год в суде мы просидели напрасно. Не были услышаны доводы защиты, не были услышаны доводы специалистов, не были услышаны выводы последних двух экспертиз. Поэтому прокурор огласила практически обвинительное заключение, что все, что предъявлено Дмитриеву - правильно, законно и обоснованно", - прокомментировал требование гособвинения Виктор Ануфриев.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

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Комментарии

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кир
2018-03-22 13:03:52
Не отвечаю на выпады, "Столица, либеральная наша, не пропускает. Меня можно диагностировать, а вас - нельзя.
Orava
2018-03-22 13:13:34
кир, тебя надо пороть каждый день, чтоб на рабочее время работал, а не кретинизм свой показывал на просторах инета.
кир
2018-03-22 13:45:26
Orava, ползи к еврикам как задумал. Или бонусы надо сначала получить?
однозначно
2018-03-22 12:47:37
Сползла ухмылочка с лица, голову понурил. А совсем недавно фиги всем показывал. Будет теперь на зоне фиги воробьям показывать и на девятке в крольчатнике журнал здоровья вести - фиксировать привес и приплод поголовья. Кролики там красивые: белые и пушистые. Порода Великан называется.
Leopol'd
2018-03-22 12:42:21
Кир, у вас какие-то отклонения психики, явно. То пороть всех подряд требуете, то казнить, теперь вот единственный вариант для воспитания приемных детей...
P.S. Обоснование обвинения (про цель изготовления...) анекдот напоминает.
- Судите уж и за изнасилование!
- Но вы же не насиловали!
- Но аппарат же есть!!!

Грустный юмор, конечно.
кир
2018-03-22 12:22:37
Какой нормальный в старческом возрасте станет брать якобы на воспитание маленького чужого ребенка из детского дома, бросив семью? Вся его предыдущая жизнь с незаконными раскопками костей убиенных - это сплошное многолетнее извращение и маскировка предыдущего тяжёлого преступления, за которое он сидел.
Саныч
2018-03-22 12:29:59
кир, вот тебе точно у психиатров обследоваться надо.
Гость
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