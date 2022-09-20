Второй том книги осужденного Юрия Дмитриева о Сандармохе презентуют в Москве

Ранее исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева приговорили к 15 годам колонии, в том числе, по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

В эти дни в Москве проходит презентация второго тома книги «Место памяти Сандармох» карельского историка Юрия Дмитриева.



Книгу представляют ее редактор, руководитель центра «Возвращённые имена» при Российской национальной библиотеке, один из создателей и историк мемориала «Левашовская пустошь» Анатолий Разумов, а также депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова.





Напомним, историк обвинялся в развратных действиях, изготовлении детской порнографии, хранении частей огнестрельного оружия и в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней дочери.



22 июля 2020 года Петрозаводский суд назначил Дмитриеву 3,5 года колонии. Приговор был оспорен, и 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии приговорил его к 13 годам строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней, а остальные эпизоды направил на новое рассмотрение.

В начале декабря 2021 года прокуратура Карелии потребовала осудить Дмитриева на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, то есть прибавить два года к предыдущему приговору. Суд 27 декабря 2021 года приговорил Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима путем сложения наказаний, он был признан виновным по всем инкриминируемым ему статьям.



В мае этого года Дмитриева доставили в колонию строгого режима в поселок Потьма (Мордовия).