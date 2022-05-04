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Стало известно, где отбывает наказание историк Дмитриев, осужденный за педофилию

Новости. Общество
14:38, 10 Мая 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Осужденного Юрия Дмитриева этапировали из Карелии в колонию строгого режима в Мордовии.

Юрия Дмитриева, осужденного на 15 лет по делу о преступлениях против половой неприкосновенности приемной дочери, доставили в колонию строгого режима в поселок Потьма (Мордовия), сообщил «Интерфаксу» во вторник его адвокат Виктор Ануфриев.

«Юрия Алексеевича привезли в ИК-18 поселка Потьма в Мордовии, где он будет отбывать наказание», — сказал он.

Поселок расположен в Зубово-Полянском районе Мордовии. Население к 2020 году составляло 3,9 тыс. человек. Название поселка с мокшанского языка переводится как «глубинка, глушь».

15 марта 2022 года Верховный суд Карелии оставил приговор Дмитриеву без изменений. После этого приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.

Первоначально историк обвинялся в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд по двум первым обвинениям Дмитриева оправдал и признал виновным только в незаконном хранении деталей оружия. Прокуратура оспорила это решение. 14 июня Верховный суд Карелии направил дело историка на пересмотр, 27 июня Дмитриев был повторно задержан, а на следующий день стало известно, что на него завели новое дело — о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

22 июля 2020 года Петрозаводский суд назначил историку 3,5 года колонии. Приговор снова был оспорен, и 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии приговорил его к 13 годам строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней, а остальные эпизоды направил на новое рассмотрение.

В начале декабря 2021 года прокуратура Карелии потребовала осудить Дмитриева на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, то есть прибавить два года к предыдущему приговору. Суд 27 декабря 2021 года приговорил Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима путем сложения наказаний, он был признан виновным по всем инкриминируемым ему статьям.

Дмитриев вины не признает.

Историк составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930–40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что его отправили в мордовские лагеря — в Надвоицах исследователь сталинских репрессий пробыл всего неделю.

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