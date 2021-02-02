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Адвокат предупредил, как вас могут лишить жилья без вашего ведома

Новости. Общество
19:40, 03 Февраля 2021
фото: Валентина Певцова/ТАСС
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Имея в собственности квартиру, мало кому придет в голову, что профессиональные аферисты способны в любой момент переоформить ее на себя без вашего ведома и согласия.

Таких случаев практика последних десятилетий знает предостаточно, рассказал агентству "Прайм" адвокат Олег Сухов.

Так, подделав паспорт хозяина квартиры, мошенники могут подать заявление в Росреестр и подписать договор купли-продажи, по которому недвижимость переходит новому собственнику. В этом случае суд может признать сделку недействительной после проведения почерковедческой экспертизы и предоставления ряда других документов.

Лишиться квартиры можно, предоставив другому лицу нотариальную доверенность с расширенными полномочиями.

Покупая квартиру в новостройке и не оформляя ее в течение длительного времени, вы рискуете обнаружить чужую входную дверь вместо своей.

"А в суде выяснится, что у вашей недвижимости, по данным Росреестра, появился новый собственник. При этом в суд аферисты представляют липовые документы о якобы покупке и оплате квартиры", — отметил эксперт.

Достаточно распространен также вид мошенничества, в результате которого люди могут лишиться недвижимости "по своей безалаберности" при оформлении договоров займов под залог своей квартиры. Вместо договора займа и залога граждане по ошибке подписывают договор купли-продажи, по которому могут остаться без жилья.

Подобных споров только в Москве ежегодно рассматривается несколько десятков, иногда их количество доходит и до сотни в год. Мошенники, как правило, никогда не несут наказание, а обманутым жертвам далеко не всегда удается вернуть потерянную недвижимость, даже если она была их единственным жильем.

Адвокат советует каждому хотя бы раз в год, а возможно и чаще заказывать в МФЦ выписку из ЕГРН на свою собственность и убеждаться, что она оформлена и принадлежит именно вам. "И если, к вашему удивлению, информация не подтвердится, то не отчаиваться и не медлить, а сразу обращаться к адвокату", — резюмирует эксперт.

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