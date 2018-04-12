Адвокат удивлен, что председатель райсуда Карелии избежал ответственности по делу о гибели детей на Сямозере

Адвокат врио главы карельского Роспотребнадзора Михаил Шогин уверен, что его подзащитная Людмила Котович является невиновной.

В судебном заседании он привел ряд аргументов в пользу невиновности подзащитной. Она не курировала в 2015-2016 годах вопросы детского отдыха. Кроме этого, Шогин напомнил, что в 2015 году управление Роспотребнадзора по Карелии требовало через Пряжинский районный суд республики закрыть лагерь, но суд лишь ограничился штрафом в 50 тыс. рублей. Лишь суд имел право на закрытие лагеря, в полномочия ведомства это не входило, отметил защитник.

"Сотрудники Роспотребнадзора не могут повесить на лагерь замок и запретить его эксплуатацию. <…> Хотел бы высказать свое удивление, почему на скамье подсудимых не присутствует председатель Пряжинского районного суда Егор Великанов. Именно он в 2015 году не закрыл лагерь, а дал штраф в размере 50 тыс. рублей", - сказал Михаил Шогин.

По его словам, отсутствие кнопки на сливном бочке и москитных сеток на окнах никак не могли привести к трагедии на Сямозере.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

Обвинения предъявлены бывшему теперь уже директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову, экс-руководителю управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко, заместителю руководителя карельского Роспотребнадзора Людмиле Котович, а также бывшим инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Все подсудимые кроме Виноградова с обвинением не согласны.