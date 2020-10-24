"Аэрофлот" планирует возобновить полеты в Европу ближе к весне

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев надеется, что компания возобновит рейсы в Европу к концу зимы.

"Я предполагаю, я бы очень хотел, чтобы где-то уже с конца зимы — там, февраль-март — мы начали увеличивать перевозки и нам дали возможность летать по Европе", — заявил Виталий Савельев в эфире телеканала "Россия 1".

Савельев также считает, что сейчас в России не будут вводить карантин, так как это станет большим ударом по экономике.

С начала пандемии коронавируса Россия прекратила международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов. Начиная с лета полеты в некоторые страны возобновились — в Великобританию, Швейцарию, Турцию, ОАЭ, Южную Корею и ряд других государств. С 1 ноября станут доступны рейсы в Японию, пишет РИА Новости.