Агрессивный покупатель в Карелии вторгся в магазин, сломав ногой дверь

Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира из Олонца, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны Олонецкого отдела 17 августа выехали по тревоге в один из продуктовых магазинов города. Там неизвестный, зайдя днем в торговый зал, начал оскорблять продавцов и посетителей, матерясь и не реагируя на замечания. Кроме того, мужчина повредил входную дверь, ударив по ней ногой.

Сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего местного жителя и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы в Карелии задержали дебошира, пытавшегося избить свою мать, и трех подростков-хулиганов.