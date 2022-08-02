Росгвардейцы в Карелии задержали дебошира, пытавшегося избить свою мать, и трех подростков-хулиганов

Агрессивные нарушители порядка переданы полиции, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Так, вечером 16 августа сработал сигнал «Тревога» системы «Мобильный телохранитель» в одной из квартир Петрозаводска. Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал 35-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, угрожавшего физической расправой своей матери.

Разбушевавшийся гражданин попытался оказать сопротивление представителям правопорядка и был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ночью 17 августа в Беломорске группа подростков разбила стекло в одном из магазинов. Все трое нарушителей были задержаны росгвардейцами недалеко от места происшествия и переданы представителям министерства внутренних дел.