Актер Ефремов в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП (ВИДЕО)

Водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова в центре Москвы, умер в больнице.

Информацию о смерти 67-летнего мужчины, пострадавшего в ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве, подтвердили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"От полученных травм мужчина скончался", - сказала собеседник агентства.

Как сообщает ТАСС, 8 июня около 23.00 у дома №3 на Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

ДТП произошло, когда Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada.

Водителя Lada с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Позднее он умер в больнице.

В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МВД по Москве.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. Однако, как сообщил источник, дело может быть переквалифицировано, в таком случае актеру может грозить до 12 лет колонии. Сейчас Ефремов отпущен под подписку о невыезде.

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