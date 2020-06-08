890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Убивший петрозаводчанку мужчина спрятал тело в лесу и полгода гулял на свободе 1
08.06.2020 15:45
Подтверждено 20 новых случаев коронавируса в Карелии
Сегодня 08:37
Жителя Карелии похитили из собственной квартиры 1
08.06.2020 16:37
Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби" 4
08.06.2020 15:56
Напившаяся на пикнике в Карелии женщина совершила преступление и заблудилась 3
08.06.2020 14:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 4
08.06.2020 15:18

Актер Ефремов в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:14, 09 Июня 2020
фото: © Роман Канащук/ТАСС
Загрузка...

Водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова в центре Москвы, умер в больнице.

Информацию о смерти 67-летнего мужчины, пострадавшего в ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве, подтвердили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"От полученных травм мужчина скончался", - сказала собеседник агентства.

Как сообщает ТАСС, 8 июня около 23.00 у дома №3 на Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

ДТП произошло, когда Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada.

Водителя Lada с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Позднее он умер в больнице.

В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МВД по Москве.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. Однако, как сообщил источник, дело может быть переквалифицировано, в таком случае актеру может грозить до 12 лет колонии. Сейчас Ефремов отпущен под подписку о невыезде.

Видео с канала YouTube

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-09 10:36:32
Почитатели из редакции не хотят публиковать мнение независимого наблюдателя из глубинки жизни. :)
Сеня
2020-06-09 10:44:28
кир, они все неугодные коменты стирают.

кир
2020-06-09 11:20:43
Сеня, даже без "экстримизму". :)
Гостья
2020-06-09 10:04:41
Жесть! Куда катимся? Позор!
новый
2020-06-09 09:21:39
Творческая шелупонь небось уже собирает подписи о поручительстве
ppppp
2020-06-09 09:44:10
новый, какое поручительство? Его уже под подписку выпустили.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Аналитика

08.06.2020 15:18
Обществоведение
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 4
Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби".
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 9
04.06.2020 15:01
Карелию вводят в режим жесткой экономии 11
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  12
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2020 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»