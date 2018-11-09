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Новости. Общество
20:20, 09 Ноября 2018
фото: youtube.com

Актеру из "Друзей" предложили сняться в порно-пародии сериала за один миллион долларов

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Долгожданное возвращение Дэвида Швиммера в роли Росса может шокировать поклонников легендарного телесериала.

Звезда комедийного сериала "Друзья" Дэвид Швиммер получил заманчивое предложение от известной порно-студии. Ему готовы заплатить один миллион долларов за постельную сцену по мотивам ситкома, пишет "Пятый канал".

Как сообщает Daily Mirror, американский актер может вернуться в роли Росса Геллера, однако вместо Дженнифер Энистон его подружку сыграет другая актриса. В тексте обращения сайта для взрослых говорится, что "зрители давно мечтают увидеть Дэвида Швиммера на экране", а значит порнографическая версия "Друзей" будет пользоваться бешенной популярностью.

Примечательно, что в начале съемок сериала "Друзья" все актеры главных ролей получали порядка 20 тысяч долларов за серию. На пике популярности они требовали уже по миллиону долларов за съемки, а всего за десять сезонов их гонорар составил порядка 100 миллионов.

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