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Активисты Рыборецкого поселения: "Оппозиция хочет на вепсской теме въехать в Заксобрание Карелии"

Новости. Общество
16:55, 01 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Заместитель председателя вепсской общины Рыбреки Константин Савельев считает, что конфликтная ситуация с заготовкой леса в районе вепсских поселений заинтересовала "яблочницу" Эмилию Слабунову только из-за предстоящих выборов.

В Рыборецком сельском поселении состоялась встреча представителей Минприроды и Миннаца республики, арендатора лесных участков, администрации Прионежского района, местных депутатов и инициативной группы жителей по вопросу вырубки лесов на территории проживания коренных малочисленных народов – вепсов. Напомним, участок в 48 тысяч гектар, которое ДОК "Калевала" получил в конце 2018 года в долгосрочную аренду на 49 лет, располагается в Шелтозерском, Шокшинском и Рыборецком поселениях. Но узнали об этом местные жители только в прошлом году и встали на защиту своего леса.

В конце 2020 года представители правительства республики и ДОК "Калевала" уже пытались договориться с главами администраций вепсских поселений. Вторая встреча в Рыбреке стала продолжением того разговора. Но в этот раз в ней приняла участие депутат карельского парламента от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова. Она предложила пересмотреть договор аренды в пользу интересов коренного населения. Но представители инициативной группы не поддержали депутата. Так, заместитель председателя вепсской общины Рыбреки Константин Савельев открыто выступил против заявлений Эмилии Слабуновой.

"Почему Слабунова и другие представители так называемой оппозиции не поднимали вопросы вырубок раньше, когда у нас орудовали "черные" лесорубы? Почему 10-15 лет назад их не волновало, когда Матвееву Сельгу всю вырубили. Вся шумиха сегодня поднята в связи с чем? Только в связи с тем, что в этом году состоятся выборы! Люди очень хотят попасть в Заксобрание! Пройдут выборы, и на вепсов будет всем глубоко наплевать! Оппозиция на вепсской теме хочет въехать в "рай" – в Заксобрание Карелии. Вот и все. А потом они махнут рукой и на вырубки, и на наших активистов", - считает Константин Савельев.

По мнению представителя инициативной группы, сегодня нужно вести конструктивный диалог с арендатором леса. И представители предприятия готовы оказывать содействие, идти на уступки: оставить кварталы для заготовки деловой древесины и дров для местного населения. Так, в апреле состоится очередная встреча, где уже конкретно будут определены эти участки.

"Инвестор пришел всерьез и надолго. Готов разговаривать, договариваться. Этому нужно радоваться, а не вставлять палки в колеса. Но оппозицией все воспринимается в штыки. Ну, уйдет ДОК "Калевала". Опять появятся "черные" лесорубы. Давайте позакрываем и все карьеры. Они же мешают, они пылят. Завтра сколько людей без работы будет сидеть? Все Прионежье. И Шелтозеро в первую очередь. Почему борцы за справедливость об этом не думают? Почему они на встречах не поднимают вопросы, как обеспечить пенсионеров дровами? И не случайно, когда вопрос с ДОК "Калевала" обсудили, Слабунова со своими оппозиционерами ушла. Хотя остались вопросы по охоте и недропользованию. Их не интересует, как вепсы будут рыбачить, как будут жить", - уверен заместитель председателя вепсской общины Рыбреки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-03-01 18:24:07
Странно. Педроссы непосредственно причастны , к разорению этого края. Это после их законов вырубается лес. Но у аборигенов виновата оппозиция. " Активисты" с головой не дружат. Им не выпендриваться..а принимать помощь от всех.
banan
2021-03-01 18:17:42
Константин здраво мыслит. Успехов ему в делах на благо поселения и людей. Не могу сказать ничего плохого про ДОК, и Родионов, уж извините, мне внешне не очень нравится. Взгляд слишком хитрый, но любительница футболок на официальных мероприятиях мне нравится ещё меньше, от нее пользы - только на словах, а в деле... в деле мы все прекрасно ощутили в совсем недавнем прошлом.
dimchik19725
2021-03-01 18:00:24
А кто это?
наташка
2021-03-01 17:41:46
Вот это облом :) я в шоке
ромео
2021-03-01 17:40:53
Слабунова перед выборами много обещать будет
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