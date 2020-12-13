Власти Карелии и главы администраций вепсских поселений смогли договориться

В Шелтозерском сельском поселении прошла встреча представителей правительства Карелии, арендатора лесных участков, депутатов и глав поселений по вопросу вырубки лесных насаждений на территории проживания коренных малочисленных народов – вепсов, сообщили в пресс-службе правительства.

Открывая совещание, премьер-министр правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов сказал о необходимости установления диалога между жителями Шелтозерского, Рыборецкого и Шокшинского сельских поселений, Минприроды Карелии и арендатором ООО "ДОК Калевала" и дал возможность высказать свою позицию каждому участнику совещания.

Глав администраций сельских вепсских поселений волнует вопрос выделения местным жителям участков для заготовки древесины для собственных нужд. Также главы попросили рассмотреть возможность создания территории традиционного природопользования для заготовки ягод, грибов.

Ответы на вопросы местных жителей и глав администраций дал министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин. Он пояснил, что в рамках приоритетного инвестиционного проект "ДОК "Калевала" получил участки земель лесного фонда для заготовки древесины без организации аукциона. Компанией был сделан подбор лесных участков на землях Шелтозерского, Рыборецкого, Шокшинского участковых лесничеств. Лесные участки на основании заявления ООО "ДОК "Калевала" были предоставлены в пользование по договору аренды в августе 2018 года сроком на 49 лет. Общая площадь аренды на территории Прионежья – 48 тысяч гектар.

Согласование участков, заключение договора аренды прошло без нарушений, в соответствии с действующим законодательством.

- Карта участков, переданных в аренду, которая была опубликована в Интернете, истрактована не совсем корректно. Фонд для проведения сплошных рубок составляет на арендованной территории на весь период аренды, то есть 49 лет - 14,7 тыс. га. Запроектировано в ежегодную рубку только 656 га, это всего лишь 4,5 %, - пояснил Алексей Щепин.

Алексей Щепин также пояснил, что арендатор обязан провести весь комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, что он уже и делает.

Исполнительный директор ООО "Док Калевала" Валерий Пучков рассказал о деятельности предприятия в Карелии.

- Мы реализуем приоритетный инвестиционный проект с миллионными вложениями. Уже инвестировано 8,5 млрд. руб. в строительство завода по производству плит OSB в Петрозаводске. Комбинат начал свою работу в 2013 году. На нем работает 349 человек. Предприятие отчисляет в бюджеты всех уровней порядка 360 млн руб., - пояснил Валерий Пучков.

- Мы здесь надолго. Мы ответственные лесопользователи, соблюдающие все условия договоров аренды, в основе которого лежат неистощительное, непрерывное, рациональное лесопользование. Обязательство, работа, в том числе по проведению искусственного лесовосстановления также будет выполнена на территории этих трех поселений, - добавил Валерий Пучков.

Он выразил готовность оказывать адресную помощь поселениям, помочь при заготовке дров и заверил, что это обычная практика для предприятия.

На совещании также обсудили вопрос заготовки древесины гражданам для собственных нужд.

Алексей Щепин пояснил, что участки, которые уже переданы предприятию в аренду, не могут быть отчуждены для заготовки древесины местным населением.

- Мы сегодня услышали все вместе, что все вопросы, которые задавали местные жители, касающиеся заготовки древесины для собственных нужд, вопросы социального партнерства – все они могут быть решены, – сообщил Дмитрий Родионов.

В итоге, было принято решение главам поселений подготовить информацию для Минприроды Карелии о потребности в древесине для собственных нужд.

Уже со следующей недели представители Минприроды Карелии, арендатора встретятся отдельно с главой каждого поселения, чтобы наглядно показать места и типы рубок ООО "ДОК Калевала", решить вопрос по обеспечению древесиной местных жителей и окончательно заполнить информационный "пробел", возникший в последние месяцы.