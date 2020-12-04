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Вепсское население призывают "встать на защиту" лесов от рубок

Новости. Общество
12:07, 05 Декабря 2020
фото: pixabay
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Передача в долгосрочную аренду под заготовку древесины лесных участков в районе вепсских поселений в Карелии вызвала возмущение среди местных жителей.

"Под вырубку попали лесные угодья, в том числе и вдоль Онеги, места традиционного отдыха и сбора ягод и грибов, неприкосновенной осталась только территория традиционного природопользования, созданная в Шелтозеро в 2014 году (на карте выделена красным), – написал в социальных сетях депутат Прионежского районного совета, житель села Шелтозеро Сергей Сафонов. –  Обращаемся к жителям поселения: в случае обнаружения начала работ по вырубке леса срочно сообщить в администрацию и дружно встать на защиту нашей территории!".  

Подробнее о назревающем конфликте читайте здесь.

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Комментарии

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Njkdez
2020-12-05 16:12:31
Прионежский царек ранее был замечен в мутных схемах, теперь вот с лесом мутки.
песков
2020-12-05 16:31:26
Njkdez, сколько " волка " не корми , он всё равно в лес смотрит .
наташка
2020-12-05 15:35:49
Призываю не поддаваться на провокации иноагентов. Они отсидятся в кустах и будут фоточки в интернетики выкладывать для отчета перед своими заокеанскими хозяевами и самопиара , а штрафовать будут вас.
Стас
2020-12-05 12:28:16
Грабёж Карелии и разворовывание лесного фонда должны жители защищать?
Гость
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