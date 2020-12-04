Вепсское население призывают "встать на защиту" лесов от рубок

Передача в долгосрочную аренду под заготовку древесины лесных участков в районе вепсских поселений в Карелии вызвала возмущение среди местных жителей.

"Под вырубку попали лесные угодья, в том числе и вдоль Онеги, места традиционного отдыха и сбора ягод и грибов, неприкосновенной осталась только территория традиционного природопользования, созданная в Шелтозеро в 2014 году (на карте выделена красным), – написал в социальных сетях депутат Прионежского районного совета, житель села Шелтозеро Сергей Сафонов. – Обращаемся к жителям поселения: в случае обнаружения начала работ по вырубке леса срочно сообщить в администрацию и дружно встать на защиту нашей территории!".

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