Актриса появилась на публике в прозрачном платье без белья (ФОТО)

Голливудская актриса Лаверна Кокс пришла на премьеру фильма в откровенном наряде.

На 47-летней Кокс было длинное и почти полностью прозрачное черное платье. Грудь женщины прикрывали две тонкие полоски ткани, переходившие в панель из черного бархата, пишет Lenta.ru.

Сзади платье было полностью прозрачным, при этом Кокс не стала надевать под него нижнее белье.

Появление на публике в практически прозрачных платьях из газа и тюля, выставляющих напоказ нижнее белье своих обладательниц, стало новым трендом. В откровенных нарядах на красных дорожках и премьерах появляются Кайли и Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Сара Семпайо, Дипика Падуконе и другие модели и актрисы. Считается, что основательницей тренда стала Ким Кардашьян.