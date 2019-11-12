Актриса появилась на публике в прозрачном платье без белья (ФОТО)

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Голливудская актриса Лаверна Кокс пришла на премьеру фильма в откровенном наряде.
На 47-летней Кокс было длинное и почти полностью прозрачное черное платье. Грудь женщины прикрывали две тонкие полоски ткани, переходившие в панель из черного бархата, пишет Lenta.ru.
Сзади платье было полностью прозрачным, при этом Кокс не стала надевать под него нижнее белье.
Появление на публике в практически прозрачных платьях из газа и тюля, выставляющих напоказ нижнее белье своих обладательниц, стало новым трендом. В откровенных нарядах на красных дорожках и премьерах появляются Кайли и Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Сара Семпайо, Дипика Падуконе и другие модели и актрисы. Считается, что основательницей тренда стала Ким Кардашьян.
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