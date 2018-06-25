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Новости. Культура
16:14, 25 Июня 2018

Актриса ТМ Валерия Ломакина выложила дерзкое видео, на котором поет хит группы Би-2

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Актриса театра "Творческая Мастерская" Валерия Ломакина выложила в Интернете видео, на котором исполняет песню "Варвара" группы Би-2.

А в пятницу актриса собирается представить публике свой первый мини-альбом кавер-версий.

"Друзья, ждите мой первый EP "COVERS" в сети в грядущую пятницу. Первая песня и промо-видео от меня всем вам! Слушайте, смотрите, показывайте друзьям", - написала Валерия Ломакина на своей странице в "Вконтакте".

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