Актриса ТМ Валерия Ломакина выложила дерзкое видео, на котором поет хит группы Би-2

Актриса театра "Творческая Мастерская" Валерия Ломакина выложила в Интернете видео, на котором исполняет песню "Варвара" группы Би-2.

А в пятницу актриса собирается представить публике свой первый мини-альбом кавер-версий.

"Друзья, ждите мой первый EP "COVERS" в сети в грядущую пятницу. Первая песня и промо-видео от меня всем вам! Слушайте, смотрите, показывайте друзьям", - написала Валерия Ломакина на своей странице в "Вконтакте".