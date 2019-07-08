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Новости. Политика
09:56, 08 Июля 2019
фото: Твиттер Артура Парфенчикова

Акции Парфенчикова на политбирже пошли вверх после отзыва закона о монетизации льгот

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Сайт политической информации "Замполит" опубликовал очередной рейтинг биржи губернаторов.

Согласно опубликованной информации, вверх пошли акции Куйвашева из Свердловской области и Парфенчикова из Карелии.

Отмечается, что глава республики после консультаций с политическими партиями и общественными организациями региона принял решение отказаться от закона о монетизации льгот.

С одной стороны, Парфенчикову удалось избежать нарастания конфликтного потенциала, а с другой – в какой-то степени перехватить повестку и спозиционировать себя как политического арбитра.

"Рост акций на бирже губернаторов, вероятно, связан с позицией главы Карелии в отношении законопроекта о монетизации льгот. Он был внесен в парламент премьер-министром правительства Александром Чепиком. Обсуждение законодательной инициативы состоялось на встрече Артура Парфенчикова с фракцией "Единой России", по итогам которой глава региона принял решение отозвать законопроект", - пояснила пресс-секретарь главы Марина Кабатюк.

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Комментарии

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тетка
2019-07-08 10:36:40
И ведь верят, наивные.
однозначно
2019-07-08 10:35:35
Модератор, нафига второго человека с моим погонялом регистрировать ? Просьба разобраться.
однозначно
2019-07-08 10:27:04
Одно из двух : либо слабый управленец-губернатор ( не знает чем занимается заместитель , не владеет ситуацией в правительстве ) , либо хитрый политик ( решил повысить себе низкий рейтинг ) . И то и другое плохо ,
zanoza
2019-07-08 10:35:13
однозначно, согласна! Скорее всего это хитрый политический ход!
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