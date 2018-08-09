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Новости. Общество
08:55, 09 Августа 2018

Акции "Русала", завод которого начали консервировать в Карелии, падают на бирже

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Акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже в четверг падают почти на 4% на опасениях, что санкции могут заставить компанию начать остановку основных мощностей в сентябре, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет "Прайм", по состоянию на 8.30 мск ценные бумаги "Русала" дешевели в Гонконге на 3,7% - до 2,19 гонконгских доллара. При этом ранее в ходе торгов ценные бумаги компании падали в цене на 4,4% - до 2,15 гонконгского доллара.


Давление на котировки оказывают новости о том, что "Русал" в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей. Об этом в среду сообщили источники РИА Новости, близкие к компании. По их словам, если санкции не будут сняты в ближайшее время, то контракты закончатся, и с 1 октября вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, опять пойдет на склад, притом что там до сих пор остается часть нереализованного в апреле алюминия.

В начале текущей недели "Русал" сообщил о начале консервации мощностей Надвоицкого завода в Карелии, потерявшего рынок сбыта из-за санкций США.

 

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Комментарии

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кир
2018-08-09 10:03:03
Закрыть немедленно, а людей эвакуировать, деньги ещё есть.
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