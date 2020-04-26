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Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет онлайн

Новости. Общество
14:58, 27 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Из-за пандемии коронавируса акцию "Бессмертный полк" в этом году проведут в режиме онлайн.

Об этом сообщила глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, пишет издание "РИА Новости".

"Акция пройдет онлайн в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре ОККО и на портале "Бессмертного полка России", – уточнила Ольга Амельченкова.

Любой желающий поучаствовать в акции может отправить фотографию родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. "Волонтеры Победы" обработают все эти снимки, и 9 Мая они появятся на экранах.

Ранее Владимир Путин объявил о переносе парада Победы, который должен был пройти 9 Мая на Красной площади. Как подчеркнул президент, все запланированные торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", обязательно состоятся позже в этом году.

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Комментарии

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кир
2020-04-27 15:48:33
Жаль. Но вирус считает, что можно жить без массовых мероприятий.
Гость
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