Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет онлайн

Из-за пандемии коронавируса акцию "Бессмертный полк" в этом году проведут в режиме онлайн.

Об этом сообщила глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, пишет издание "РИА Новости".



"Акция пройдет онлайн в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре ОККО и на портале "Бессмертного полка России", – уточнила Ольга Амельченкова.



Любой желающий поучаствовать в акции может отправить фотографию родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. "Волонтеры Победы" обработают все эти снимки, и 9 Мая они появятся на экранах.



Ранее Владимир Путин объявил о переносе парада Победы, который должен был пройти 9 Мая на Красной площади. Как подчеркнул президент, все запланированные торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", обязательно состоятся позже в этом году.