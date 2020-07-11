Акция против ареста губернатора Фургала собрала от 30 до 35 тысяч человек (ВИДЕО)

В Хабаровске сегодня состоялось стихийное шествие, переросшее в митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По разным оценкам, в акции приняло участие от 30 до 35 тыс. человек. По данным МВД — от 10 до 12 тыс. человек. Об этом информирует "Коммерсантъ". Как сообщили изданию в мэрии, заявок на проведение акции не поступало.

Работники муниципалитета огородили площадь им. Ленина (главную в городе) и разместили объявление о том, что 11 июля тут намечены дезинфекционные мероприятия в связи с профилактикой коронавируса. Митингующие собирались возле памятника Ленину, и когда их количество превысило примерно 1 тыс., они прорвались через ограждение и заполнили площадь.

Далее люди пошли колонной по расположенной на возвышенности центральной улице, дошли до ее конца, спустились и перешли на улицу на другой сопке. Когда голова колонны приближалась к площади Славы, ее хвост в точке выхода все еще пополнялся новоприбывшими. При этом люди также выходили с примыкающих улиц. В итоге колонна вернулась на площадь им. Ленина.

Во время шествия люди скандировали лозунги: "Это наш край!", "Мы здесь, власть!", "Уходи, Москва!", "Свободу Фургалу!", "Я/мы — Фургал", "Наш выбор — Фургал!" и др. Лозунги сопровождались гулом сигналом водителей, которые остановили свои автомобили вдоль дорог, чтобы пропустить митингующих. Движение в центре было парализовано, но возмущения водителей не отмечалось.

Полицейские в ход акции не вмешивались, никого не задерживали. По ходу движения колонны митингующих стояло только несколько экипажей ГИБДД.

В конце шествия из Белого дома на площади им. Ленина к митингующим вышел первый зампред краевого правительства Владимир Хлапов, но понимания у народа не встретил,— его освистали. Вышедшая пресс-секретарь губернатора Надежда Томенко поблагодарила собравшихся за поддержку и призвала не допускать агрессии в своих действиях.

Далее прозвучало несколько выступлений горожан в поддержку Сергея Фургала. Предлагалось подписать петицию в адрес правительства и президента РФ.

По версии следствия, Сергей Фургал подозревается в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Рассматривается дело об убийствах предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори.