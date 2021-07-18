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Александр Чаженгин: «Не гори Карелия — работайте, братья»

Новости. Политика
15:51, 19 Июля 2021
фото: youtube.com / Ника Плюс - Интернет-СМИ - Петрозаводск / скриншот видео

Политолог Александр Чаженгин рассказал, как решали чрезвычайные ситуации с лесными пожарами раньше и раскритиковал действия нынешних управленцев Карелии.

Об этом Александр Чаженгин, выдвинутый Российской партией пенсионеров за социальную справедливость кандидатом в депутаты Госдумы от республики, написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что первая запись в его трудовой книжке: десантник-пожарный Северо-Западной авиабазы по тушению лесных пожаров. Там он проработал лето, до поступления в ВУЗ.

«Год был очень сложный, пожаров много, работы ещё больше. На авиабазе работали крепкие ребята, как правило, после службы в десанте, серьёзные, суровые мужики, которые не на страх, а на совесть защищали карельские леса. Ещё не было МЧС, но были „спасатели“, были огонь, высадки на пожары, недели в горящем лесу, встречный пал, сажа, дым и очень много работы. Считаю, что там я и стал настоящим мужиком, после такого ни черт, ни ладан не страшны. У нас были „кукурузники“ и Ми-8 для доставки на горимые участки. Были местные аэро — и вертолетные площадки почти в каждом райцентре и у каждого населенного пункта. Были многодневные тренировки и полное понимание с леспромхозами — владельцами тяжелой лесной техники. Всем скопом работа делалась», — отметил Чаженгин.

«А теперь? Где авиабаза, где техника, где подготовленные кадры и, самое главное, где мозги у наших „управленцев“, разрушивших одну из самых эффективных в мире систем защиты лесов от пожаров? Спасибо, что хоть и поздновато, но МЧС начало шевелиться. Не гори Карелия, работайте братья!», — заявил автор в своем посте.

Напомним, на сегодняшний день кандидатами в депутаты Государственной Думы от Карельского одномандатного округа выдвинуты Валентина Пивненко («Единая Россия»), Иван Кадаяс (партия «Родина»), Евгений Ульянов (КПРФ), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Виктор Степанов (партия Справедливая Россия — За правду), Александр Паккуев (ЛДПР), Эмилия Слабунова (Яблоко), Анна Позднякова (Партия Роста).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
юнипер95
2021-07-19 17:02:43
вылез перед выборами, помнится, что яблочке тусил.
Перед выборами очень умный стал
наташка
2021-07-19 16:45:05
Даже внешне неприятен
Вадик
2021-07-19 16:20:29
Вот что "выборы" всемогущие с людьми делают!?!
кир
2021-07-19 16:05:56
Ни один выдвинутый кадр не годится для власти. По разным причинам, включая возраст и моральные качества.
театральный критик
2021-07-19 16:01:05
Этот то откуда выперся. Из всех щелей повылазили. Дайте ему брызгалку - пусть лес тушит.
Гость
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