Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Розовые кусты посадили на площади Гагарина в Петрозаводске (ФОТО)
Сегодня 08:05
Подрядчик неудачно сложил лестницу в Петрозаводске (ФОТО) 3
Сегодня 17:00
Карелия вошла в "светло-зеленую зону" по коронавирусу
Сегодня 09:05
Жителям Карелии предлагают перейти на электронную квитанцию
Сегодня 15:00
ОПФР по Карелии разъяснило условия выплат из пенсионных накоплений
Сегодня 12:35

Александр Чепик проинспектировал ход работ на объектах 100-летия Карелии в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
17:58, 21 Августа 2020
фото: Правительство Карелии
Загрузка...

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик посетил объекты, которые строятся или благоустраиваются в рамках подготовки к 100-летию Карелии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с главой Петрозаводска Ириной Мирошник премьер-министр проверил качество работ и заслушал отчёт об использовании средств, выделенных из республиканского и федерального бюджетов.

Первая остановка – у Дворца торжественных церемоний. Внутри здания в ряде помещений сделан ремонт, заменены светильники, обеспечена пожарная безопасность здания и проведён ремонт кровли. Вокруг Дворца на сегодняшний день завершено асфальтирование и ремонт фасада, смонтирована подсветка здания, ведутся работы по мощению дорожки от входа к парковке, благоустраивается территория.

Рядом, на Онежской набережной в створе проспекта Ленина продолжается мощение плиткой из натурального камня. Серьёзное внимание на этом участке уделяют водоотведению. Новое покрытие будет не только красивым и современным, но и прочным, что позволит, как и прежде, проводить на этом месте городские массовые мероприятия. ООО "ОнегоСтрой" единовременно ведёт работы более чем на 30 участках. Сейчас подрядчик приступил к мощению площадок возле галереи современного искусства, на которой представлены скульптуры-подарки от городов-побратимов и новые арт-объекты. Продолжается реставрация каменной облицовки ротонды. В створе улицы Германа Титова демонтировали подпорную стену – в ближайшее время бетонную конструкцию здесь зальют заново. Помимо этого, начался ремонт провалов в теле набережной.

По поручению главы Петрозаводска специалисты комитета ЖКХ контролируют сроки по всем объектам благоустройства согласно утвержденным графикам проведения работ и применяют штрафные санкции за допущенные нарушения в соответствии с законодательством. На все общественные территории ежедневно выезжают сотрудники управления благоустройства и экологии, ведется строительный надзор. Работы, выполненные не качественно, приниматься не будут. Подрядчик, со своей стороны, обещает приложить все усилия и завершить благоустройство к концу сентября.

Напомним, реконструкция набережной будет проходить в два этапа. В следующем году, после разработки проектно-сметной документации, стартует капитальный ремонт подпорной стенки набережной.

Ещё один объект – Голиковский парк – начал благоустраиваться в конце июня. В рамках муниципального контракта ООО "СМС" модернизирует пешеходную инфраструктуру этой общественной территории. По периметру Собора Александра Невского подрядчик замостит дорожки габбро-диабазом. Остальные пешеходные дорожки, ведущие к храму, замостят бетонной брусчаткой. Вдоль них установят урны и скамейки, о размещении которых особенно просили жители карельской столицы: возле парка находится поликлиника, поэтому отдохнуть здесь горожане смогут не только во время прогулок, но и при посещении медучреждения. Помимо этого, в рамках проекта отремонтируют тротуар вдоль проспекта Александра Невского от улицы Варламова до Калинина, а также на общественной территории снесут около 30 аварийных деревьев. Благоустройство парка планируется завершить до конца сентября. Подрядной организации указано на необходимость ускорения темпов работ.

Завершилась инспекционная поездка премьер-министра Карелии на площадке, где устанавливается стела "Город воинской славы" и идет масштабное благоустройство территории.

Ирина Мирошник пояснила, что из республиканского бюджета городу выделено 80 миллионов рублей на установку стелы. На эти средства будет установлен сам монумент и благоустроена большая прилегающая территория. Это касается и мощения камнем площадки перед стелой, и устройства дорожек к площади Кирова, и установки подпорных стенок, и ремонт лестничного спуска к реке Лососинке.

Большинство работ находится в стадии завершения. На объекте также предусмотрено устройство архитектурной подсветки стелы. Следующий этап – установка гранитных стен с тематическими бронзовыми барельефами. 

Глава Петрозаводска подчеркнула, что озеленение на участке максимально сохранено.

- Главное, что у нас синхронно получается выполнять работы: параллельно идет ремонт Советского моста. Сразу большая территория становится комфортной, красивой и, самое главное, удобной и для автолюбителей, и для пешеходов, - сказала Ирина Мирошник. 

Она также отметила, что все работы у стелы должны быть завершены к 30 сентября, Дню освобождения Карелии от фашистских захватчиков.

Подводя итог рабочей поездки, Александр Чепик констатировал, что многие проекты, реализуемые в Петрозаводске к юбилею республики, близки к завершению. По ряду объектов есть определённые сложности, в том числе объективного характера, но все возникающие вопросы оперативно решаются.

"В рамках поездки было важно проконтролировать, как идут работы, которые были запланированы к 100-летию Карелии, и об этом я буду лично докладывать Главе республики, - сказал Александр Чепик. - Хочу также поблагодарить депутатов Законодательного Собрания, которые поддержали наши предложения по Петрозаводску в сентябре прошлого года, и Ирину Юрьевну и её команду, которые смогли в короткий срок организовать такой большой объём работы в столице Карелии. Благодаря этому город меняется, и меняется в лучшую сторону".  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мария
2020-08-21 19:05:09
Так вот он какой, этот легендарный Чепик! Хоть увидела его наконец то. Спасибо за статью.
Сергей
2020-08-21 19:38:58
Мария, а почему он легендарный то ? Тоже не видел его и почти не слышал , знаю , что единорос , да и только . И с Бурятии вроде как сбежал и бюджет там опустил .
Сергей
2020-08-21 18:51:36
И что так все активизировались , если всё провалили ? Погода видно хорошая , все на улицу повылезали .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
14.08.2020, 18:59
Мастер по ремонту обуви насиловал детей в подвале дома в Петрозаводске
15.08.2020, 12:51
Карельский гинеколог назвал распространенные проблемы женского здоровья
14.08.2020, 16:07
Гинеколог Олег Погодин: "Женщина не должна терпеть боль"
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
16.08.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ

Аналитика

Сегодня 11:27
Обществоведение
Карелии прогнозируют медленное вымирание
Естественную убыль населения республики в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали
Сегодня 09:40
Алло, кто на проводе?
20.08.2020 09:30
Теплотрасса с сюрпризом 2
19.08.2020 11:28
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 1
18.08.2020 16:41
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:11
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Сегодня 11:05
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»