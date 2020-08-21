Александр Чепик проинспектировал ход работ на объектах 100-летия Карелии в Петрозаводске (ФОТО)

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик посетил объекты, которые строятся или благоустраиваются в рамках подготовки к 100-летию Карелии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с главой Петрозаводска Ириной Мирошник премьер-министр проверил качество работ и заслушал отчёт об использовании средств, выделенных из республиканского и федерального бюджетов.

Первая остановка – у Дворца торжественных церемоний. Внутри здания в ряде помещений сделан ремонт, заменены светильники, обеспечена пожарная безопасность здания и проведён ремонт кровли. Вокруг Дворца на сегодняшний день завершено асфальтирование и ремонт фасада, смонтирована подсветка здания, ведутся работы по мощению дорожки от входа к парковке, благоустраивается территория.

Рядом, на Онежской набережной в створе проспекта Ленина продолжается мощение плиткой из натурального камня. Серьёзное внимание на этом участке уделяют водоотведению. Новое покрытие будет не только красивым и современным, но и прочным, что позволит, как и прежде, проводить на этом месте городские массовые мероприятия. ООО "ОнегоСтрой" единовременно ведёт работы более чем на 30 участках. Сейчас подрядчик приступил к мощению площадок возле галереи современного искусства, на которой представлены скульптуры-подарки от городов-побратимов и новые арт-объекты. Продолжается реставрация каменной облицовки ротонды. В створе улицы Германа Титова демонтировали подпорную стену – в ближайшее время бетонную конструкцию здесь зальют заново. Помимо этого, начался ремонт провалов в теле набережной.

По поручению главы Петрозаводска специалисты комитета ЖКХ контролируют сроки по всем объектам благоустройства согласно утвержденным графикам проведения работ и применяют штрафные санкции за допущенные нарушения в соответствии с законодательством. На все общественные территории ежедневно выезжают сотрудники управления благоустройства и экологии, ведется строительный надзор. Работы, выполненные не качественно, приниматься не будут. Подрядчик, со своей стороны, обещает приложить все усилия и завершить благоустройство к концу сентября.

Напомним, реконструкция набережной будет проходить в два этапа. В следующем году, после разработки проектно-сметной документации, стартует капитальный ремонт подпорной стенки набережной.

Ещё один объект – Голиковский парк – начал благоустраиваться в конце июня. В рамках муниципального контракта ООО "СМС" модернизирует пешеходную инфраструктуру этой общественной территории. По периметру Собора Александра Невского подрядчик замостит дорожки габбро-диабазом. Остальные пешеходные дорожки, ведущие к храму, замостят бетонной брусчаткой. Вдоль них установят урны и скамейки, о размещении которых особенно просили жители карельской столицы: возле парка находится поликлиника, поэтому отдохнуть здесь горожане смогут не только во время прогулок, но и при посещении медучреждения. Помимо этого, в рамках проекта отремонтируют тротуар вдоль проспекта Александра Невского от улицы Варламова до Калинина, а также на общественной территории снесут около 30 аварийных деревьев. Благоустройство парка планируется завершить до конца сентября. Подрядной организации указано на необходимость ускорения темпов работ.

Завершилась инспекционная поездка премьер-министра Карелии на площадке, где устанавливается стела "Город воинской славы" и идет масштабное благоустройство территории.

Ирина Мирошник пояснила, что из республиканского бюджета городу выделено 80 миллионов рублей на установку стелы. На эти средства будет установлен сам монумент и благоустроена большая прилегающая территория. Это касается и мощения камнем площадки перед стелой, и устройства дорожек к площади Кирова, и установки подпорных стенок, и ремонт лестничного спуска к реке Лососинке.

Большинство работ находится в стадии завершения. На объекте также предусмотрено устройство архитектурной подсветки стелы. Следующий этап – установка гранитных стен с тематическими бронзовыми барельефами.

Глава Петрозаводска подчеркнула, что озеленение на участке максимально сохранено.

- Главное, что у нас синхронно получается выполнять работы: параллельно идет ремонт Советского моста. Сразу большая территория становится комфортной, красивой и, самое главное, удобной и для автолюбителей, и для пешеходов, - сказала Ирина Мирошник.

Она также отметила, что все работы у стелы должны быть завершены к 30 сентября, Дню освобождения Карелии от фашистских захватчиков.

Подводя итог рабочей поездки, Александр Чепик констатировал, что многие проекты, реализуемые в Петрозаводске к юбилею республики, близки к завершению. По ряду объектов есть определённые сложности, в том числе объективного характера, но все возникающие вопросы оперативно решаются.

"В рамках поездки было важно проконтролировать, как идут работы, которые были запланированы к 100-летию Карелии, и об этом я буду лично докладывать Главе республики, - сказал Александр Чепик. - Хочу также поблагодарить депутатов Законодательного Собрания, которые поддержали наши предложения по Петрозаводску в сентябре прошлого года, и Ирину Юрьевну и её команду, которые смогли в короткий срок организовать такой большой объём работы в столице Карелии. Благодаря этому город меняется, и меняется в лучшую сторону".