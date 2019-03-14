Александр Гезалов: "Критерии эффективности - как к поголовью скота"

Эксперт по сиротству прокомментировал намерения детского омбудсмена России внедрить в детских домах программы военно-патриотического движения "Юнармия".

Известный российский общественник и эксперт по сиротству Александр Гезалов разместил на своей странице в социальной сети Facebook копии официального письма уполномоченной по правам ребенка России Анны Кузнецовой, разосланного в феврале региональным детским омбудсменам. В этом письме Кузнецова просит их ежеквартально предоставлять сведения о количестве детей-сирот, принятых в состав участников патриотического движения "Юнармия". Эти данные необходимы для оценки эффективности реализации в субъектах федерации всероссийского проекта "Юнармия. Наставничество".



Форма отчетности о вовлеченных в проект детях. Фото со страницы Александра Гезалова в Facebook

"По предложению УПР Кузнецовой АЮ, в детские дома и ДДИ предлагают внедрять программы военно-патриотического движения "Юнармии", многие знают, что это такое. Такое распоряжение дано через УПР регионов. Считать по головам. Кто прибыл и кто выбыл. Критерии эффективности - как к поголовью скота. А как же право выбора, Конституция РФ и Конвенция о правах ребенка ООН? Не знаю, что и сказать... У нас внедрять больше нечего, или сиротам это так важно, учитывая, что большинство по здоровью в армию не пойдут? И почему именно такая форма работы с сиротами? В общем, одни вопросы", - написал Александр Гезалов.

Федеральный проект "Юнармия. Наставничество" – это совместная инициатива уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой и военно-патриотического движения "Юнармия". На первом этапе проект, рассчитанный на воспитанников детских домов, реализовывался в восьми пилотных регионах, однако затем в него стали вовлекать и остальные территории страны.