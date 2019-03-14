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Новости. Общество
09:44, 14 Марта 2019
фото: https://www.facebook.com/aleksandr.gezalov

Александр Гезалов: "Критерии эффективности - как к поголовью скота"

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Эксперт по сиротству прокомментировал намерения детского омбудсмена России внедрить в детских домах программы военно-патриотического движения "Юнармия".

Известный российский общественник и эксперт по сиротству Александр Гезалов разместил на своей странице в социальной сети Facebook копии официального письма уполномоченной по правам ребенка России Анны Кузнецовой, разосланного в феврале региональным детским омбудсменам. В этом письме Кузнецова просит их ежеквартально предоставлять сведения о количестве детей-сирот, принятых в состав участников патриотического движения "Юнармия". Эти данные необходимы для оценки эффективности реализации в субъектах федерации всероссийского проекта "Юнармия. Наставничество".


Форма отчетности о вовлеченных в проект детях. Фото со страницы Александра Гезалова в Facebook

"По предложению УПР Кузнецовой АЮ, в детские дома и ДДИ предлагают внедрять программы военно-патриотического движения "Юнармии", многие знают, что это такое. Такое распоряжение дано через УПР регионов. Считать по головам. Кто прибыл и кто выбыл. Критерии эффективности - как к поголовью скота. А как же право выбора, Конституция РФ и Конвенция о правах ребенка ООН? Не знаю, что и сказать... У нас внедрять больше нечего, или сиротам это так важно, учитывая, что большинство по здоровью в армию не пойдут? И почему именно такая форма работы с сиротами? В общем, одни вопросы", - написал Александр Гезалов.

Федеральный проект "Юнармия. Наставничество" – это совместная инициатива уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой и военно-патриотического движения "Юнармия". На первом этапе проект, рассчитанный на воспитанников детских домов, реализовывался в восьми пилотных регионах, однако затем в него стали вовлекать и остальные территории страны.    

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-03-14 12:00:39
Какая, нахрен, Конституция? Имеют счастье жить в лучшей в мире стране, так пусть соответствуют. Щенят с мала надо натаскивать, чтобы знали, кого кусать и что лизать...
кир2
2019-03-14 10:37:51
Всех россиян от мала до велика поставить под ружьё , империалисты наступают . Тьфу .
Беня
2019-03-14 10:37:22
Табличечку им заполнить.... Как же ж это, б$$$ь, до боли, до рвотных позывов знакомо. 99%, шо можно написать от балды и они не смогут проверить корректность данных. Главное соблюдать правильную динамику и правдоподобность цифирей :) Да они там и проверять не будут, это никому не надо, всем надо шоб вехи по ихнему проекту выполнялись, шоб было видно шо менагмент офффигенски эффективен и надо дать ему к зряплате еще премию с бонусами. И больше ничего :) Больше все :) Не надо через чур усложнять жысь :)
Zim
2019-03-14 10:23:10
Цитата: «Омбудсмен и «Юнармия» аргументируют: в стране более 1,6 тыс. детдомов и школ-интернатов, в них 50 тыс. воспитанников и только 10 % более или менее благополучно устраивают жизнь. У остальных 90 % складывается так: 10 % заканчивают самоубийством, 40 % втягиваются в преступность, 40 % становятся алкоголиками и наркоманами. Не знаю, насколько корректно такое деление (в какую группу отнести преступников-наркоманов?), но «Юнармия» ссылается на цифры Генпрокуратуры, и в целом те похожи на правду: девять из десяти выбраковываются в ближайшее же время»’

Учится владеть автоматом Калашникова, это то, что больше всего нужно сиротам?
кир
2019-03-14 10:32:11
Zim, ты прав. Пусть сердобольные проверят в маленьком заштатном городке П., что стало с людьми и квартирами, выделенными сиротам за последние двадцать лет?
zanoza
2019-03-14 10:20:16
Вот она "забота" государства о сиротах.
David
2019-03-14 09:57:40
Жесть. Готовят мясо на убой?
Гость
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