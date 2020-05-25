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Александр Калько: "Видно, что Парфенчиков старается"

Новости. Экономика
13:22, 26 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Председатель Карельского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Александр Калько рассказал о мерах поддержки предпринимателей в республике в период пандемии.

В День предпринимателя лидер "Деловой России" Александра Калько высказал свое мнение о мерах поддержки бизнеса в регионе. По его словам, 98 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обратились в министерство экономики за возмещением части затрат на приобретение оборудования для производства. Из них 59 заявок на общую сумму более 48,5 миллионов рублей удовлетворено. Основная причина отказов в удовлетворении – наличие задолженностей по налогам. Из 108 претендентов на получение субсидии в целях компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями, а также по договорам микрозайма, заключенным с государственными микрофинансовыми организациями, удовлетворено 76 заявок на сумму почти 37,5 миллионов. 

"То есть нельзя сказать, что ничего не делается вообще. К сожалению, не все те, кто нуждаются, получают помощь. С каждым конкретным случаем нужно разбираться", - считает Калько.

Лидер "Деловой России" в Карелии прокомментировал и недавнее онлайн-совещание главы республики с предпринимателями.

"С одной стороны, налицо заинтересованность главы. Артур Олегович неравнодушен, хочет помочь предпринимателям. С другой стороны, это совещание показало низкое качество отработки материала в наших органах власти. Глава на протяжении нескольких часов буквально "клещами" вытягивал из подчиненных видение решения той или иной проблемы. Постоянно звучали слова "проработаем", "продумаем", "обсудим". И здесь вопросы к организаторам совещания: может быть, сначала проработать, а потом выносить готовые предложения на обсуждение главы и общественности? Не понятно, почему не пригласили тех же представителей МЧС, Роспотребнадзора? Ведь их профессиональное мнение очень важно. Эффективным совещание может быть, на мой взгляд, только если на нем обсуждаются конкретные проекты решений, и участвуют в обсуждении представители всех заинтересованных сторон. Считаю, такие форматы очень полезны, но они должны быть хорошо подготовлены, чтобы не тратить впустую драгоценное сейчас время главы республики и предпринимателей", - сказал председатель Карельского регионального отделения Общероссийской общественной организации.

Подробнее читайте в интервью с Александром Калько.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-26 14:51:59
Так зачем держать штат неэффективных подчинённых, которые не умеют работать и появляются перед руководителем региона на совещании с недоработанными материалами? Страдают то от неэффективной работы чиновников люди, которым сейчас и так не очень то сладко приходится, а тут бюрократические препоны на каждом шагу приходится преодолевать.
Изя
2020-05-26 14:25:41

Почему же этот человек на фото так сильно раздражает ???? :) Для чего он так часто появляется в Столице , не понимаю ((((((
Гость
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