Александр Тимонин: «Глава администрации Медвежьегорского района работает в штатном режиме»

Все вопросы о местонахождении Максима Антипова и о сути рассматриваемого дела снял его адвокат Александр Тимонин.

После появления новости о предъявлении обвинения главе администрации Медвежьгорского района Максиму Антипову в ряде медиаресурсов появились вопросы о местонахождении главы района и о сути рассматриваемого дела. Мы же решили переадресовать эти вопросы адвокату Максима Антипова и получили от него следующие разъяснения:

Александр Тимонин, адвокат: «Отвечая на вопрос о тех публикациях, что появились в СМИ в отношении Антипова М.Л., с приложением различных фото подтверждений, то сторона защиты уточняет, что извещения о возбуждении иного уголовного дела со стороны органа предварительного следствия в адрес обвиняемого и защитников не последовало, описанные в новом постановлении о привлечении в качестве обвиняемого события, аналогичны тем, по которым ранее в 2023 году было предъявлено первичное обвинение. Более того, в сюжетах использованы фото материалы событий задержания летом 2023 года. Никакого нового задержания, ареста, проведения обыска по месту жительства или работы следственными органами не производилось. Антипов М.Л. занимает должность Главы администрации муниципального образования „Медвежьегорский муниципальный район“, работает в штатном режиме и находится в городе Медвежьегорске».