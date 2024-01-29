Реклама на сайте

Досрочно введен в эксплуатацию второй дом в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.01.2024 13:09
Парфенчиков встретился со вдовами и матерями земляков, погибших в ходе СВО
29.01.2024 22:31
Дизайнер из Костомукши создала бренд с «небесным» названием, чтобы сделать образ Карелии узнаваемым
29.01.2024 18:20

Александр Тимонин: «Глава администрации Медвежьегорского района работает в штатном режиме»

Новости. Общество
16:00, 30 Января 2024
фото: © Максим Антипов / VK

Новости партнеров

Все вопросы о местонахождении Максима Антипова и о сути рассматриваемого дела снял его адвокат Александр Тимонин.

После появления новости о предъявлении обвинения главе администрации Медвежьгорского района Максиму Антипову в ряде медиаресурсов появились вопросы о местонахождении главы района и о сути рассматриваемого дела. Мы же решили переадресовать эти вопросы адвокату Максима Антипова и получили от него следующие разъяснения:

Александр Тимонин, адвокат: «Отвечая на вопрос о тех публикациях, что появились в СМИ в отношении Антипова М.Л., с приложением различных фото подтверждений, то сторона защиты уточняет, что извещения о возбуждении иного уголовного дела со стороны органа предварительного следствия в адрес обвиняемого и защитников не последовало, описанные в новом постановлении о привлечении в качестве обвиняемого события, аналогичны тем, по которым ранее в 2023 году было предъявлено первичное обвинение. Более того, в сюжетах использованы фото материалы событий задержания летом 2023 года. Никакого нового задержания, ареста, проведения обыска по месту жительства или работы следственными органами не производилось. Антипов М.Л. занимает должность Главы администрации муниципального образования „Медвежьегорский муниципальный район“, работает в штатном режиме и находится в городе Медвежьегорске».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2024, 22:00
Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений
24.01.2024, 12:39
В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии
29.01.2024, 13:55
Мохнатый улов вместо щуки попался рыбакам на Ладоге
25.01.2024, 13:35
Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет
28.01.2024, 22:00
В России предложили отбирать у малоимущих приватизированные квартиры
27.01.2024, 20:30
На Ладоге построят отель стоимостью более ₽2 млрд

Аналитика

26.01.2024 12:23
Обществоведение
Современные ответы на волнующие вопросы
Завотделением новорожденных Республиканского перинатального центра рассказала, почему важно вовремя сделать скрининг, как защитить новорожденных от гриппа и как быть на связи со специалистами до и после родов.
Здравоохранение по полной программе
23.01.2024 16:00
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.