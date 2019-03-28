Александр Цекало на камеру целовал молодую жену

Продюсер впервые вывел в свет молодую жену и не стеснялся демонстрировать свои чувства.

Александр Цевало в компании 27-летней Дарины Эрвин появился на премии "АПКиТ". Продюсер выглядел счастливым и на камеру целовал жену, пишет Cosmopolitan.



Цекало не стеснялся демонстрировать свои чувства.



Они пришли вместе на вручение премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, которое состоялось в Международном центре торговли в Москве. Для Дарины Эрвин это стало первым звездным выходом в качестве супруги Цекало. Пара не пряталась и явно наслаждалась повышенным вниманием общественности.