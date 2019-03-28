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Новости. Общество
19:10, 28 Марта 2019

Александр Цекало на камеру целовал молодую жену

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Продюсер впервые вывел в свет молодую жену и не стеснялся демонстрировать свои чувства.

Александр Цевало  в компании 27-летней Дарины Эрвин появился на премии "АПКиТ". Продюсер выглядел  счастливым и на камеру целовал жену, пишет Cosmopolitan.

Цекало не стеснялся демонстрировать свои чувства.

Они пришли вместе на вручение премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, которое состоялось в Международном центре торговли в Москве. Для Дарины Эрвин это стало первым звездным выходом в качестве супруги Цекало. Пара не пряталась и явно наслаждалась повышенным вниманием общественности.

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Александр Цекало впервые вышел в свет с новой женой🔥 Александр Цекало и Дарина Эрвин решили вместе прийти на вручение премии «АПКиТ». На красной ковровой дорожке супруги трогательно держались за руки и все время целовались. Для важного мероприятия Дарина Эрвин выбрала элегантное черное платье на тонких бретелях. Александр также отдал предпочтение темной цветовой гамме. Во время позирования перед фотографами супруги даже поцеловались, ничуть не стесняясь своих чувств. В течение всего мероприятия они практически не расставались. #александрцекало #Цекало #даринаэрвин #актриса #семья #свадьба #новостишоубизнеса #новости #шоубизнес #звезды #звездныеновости #рекламавинстаграм #реклама #звездныеразводы #селебрити #скандал #апкит

Публикация от 🔥НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА🔥 (@zvezdnye_news)

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Комментарии

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Сеня
2019-03-28 19:18:31
Подходят то как друг к другу , особенно ростом и возрастом .
Гость
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