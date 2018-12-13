Александру Кокорину не разрешили нарядить елку в СИЗО

Кокорин рассказал, что, скорее всего, отмечать праздник не будет, так как в СИЗО рано ложится спать. Тем более что нарядить ёлку и накрыть праздничный стол ему не разрешат.

Два месяца футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся в СИЗО за две драки, которые устроили в октябре. Спортсмены должны были выйти на свободу 8 декабря, но Тверской районный суд Москвы продлил срок заключения до 8 февраля, пишет Cosmopolitan.

"Думаю, не только нам, а всем вообще. Насчет возможности поздравить родных и близких – не знаю. Смотря когда последний день отправки писем тут. В любом случае напишу им заранее", – поделился спортсмен.

Александр также обратился к людям, которые за него переживают. Он поблагодарил всех за поддержку и поздравил с наступающим праздником.