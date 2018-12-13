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Новости. Общество
20:20, 13 Декабря 2018
фото: Instagram

Александру Кокорину не разрешили нарядить елку в СИЗО

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Кокорин рассказал, что, скорее всего, отмечать праздник не будет, так как в СИЗО рано ложится спать. Тем более что нарядить ёлку и накрыть праздничный стол ему не разрешат.

Два месяца футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся в СИЗО за две драки, которые устроили в октябре. Спортсмены должны были выйти на свободу 8 декабря, но Тверской районный суд Москвы продлил срок заключения до 8 февраля, пишет Cosmopolitan.

"Думаю, не только нам, а всем вообще. Насчет возможности поздравить родных и близких – не знаю. Смотря когда последний день отправки писем тут. В любом случае напишу им заранее", – поделился спортсмен.

Александр также обратился к людям, которые за него переживают. Он поблагодарил всех за поддержку и поздравил с наступающим праздником.

 

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Комментарии

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бюджет
2018-12-13 22:11:44
И твой пример другим наука. Халявные деньги в России научились получать, а езжайте в Европу! СлабО там заработать? Халявщики!
Неравнодушный
2018-12-13 22:08:09
Новогоднее обращение к народу из СИЗО - это очень современно и оригинально.
кир
2018-12-13 22:05:56
Зачем внимания много к быдловатости?
однозначно
2018-12-13 21:31:23
Перчик малолетний. В сизо нет понятий раньше или позже. В сизо есть распорядок дня. Давлет, я правильно сказал ?
Гость
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