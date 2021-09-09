Алексей Хейфец: «Качественная медпомощь должна стать ближе к людям»

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Заксобрания республики рассказал о том, какие задачи предстоит решить в карельской медицине.

Здравоохранение — одна из самых проблемных сфер жизни в нашей республике. Очереди, нехватка специалистов и оборудования, устаревшие помещения, фактическая «платность» многих медицинских услуг — список системных изъянов можно продолжать еще долго. Виновные известны: многолетняя экономическая стагнация региона, как следствие — хроническое недофинансирование отрасли, помноженные на управленческий кризис. Гораздо важнее разобраться, что делать. Беседуем с председателем комитета республиканского Заксобрания по здравоохранению и социальной политике Алексеем Хейфецем.

Он рассказывает, что в ближайшее время в Больнице скорой медицинской помощи откроется новое приемное отделение. Для автомобилей скорой помощи здесь сделан теплый крытый заезд. И самое главное — до новой современной операционной отсюда всего 20 метров по прямой.

«Тяжелых больных, которым незамедлительно нужна помощь, теперь не придется доставлять в операционную на третьем этаже. В ситуациях, когда счет идет на минуты, врачи выиграют драгоценное время», — поясняет Алексей.

Строительству предшествовала серьезная подготовка, которая была проведена в предыдущие годы под руководством Алексея Хейфеца — он тогда возглавлял медучреждение. Сначала реконструировали приемное отделение, затем разработали проект пристроя. При активной поддержке Главы Карелии Артура Парфенчикова проект включили в Федеральную целевую программу развития Карелии. И вот он успешно завершен.

И это лишь часть кардинальной модернизации больницы. В мае здесь открылся эндоскопический центр. Впереди — строительство нового хирургического корпуса с 12 операционными и вертолетной площадкой, чтобы доставлять пациентов из районов.

«Это часть республиканской стратегии развития медицины — создание суперсовременных профильных центров, в которых оказывается квалифицированная и высокотехнологичная врачебная помощь», — добавляет Алексей Хейфец.

Среди других задач — завершение строительства пристройки ангиографического отделения терапевтического корпуса в Республиканской больнице им. В. А. Баранова. Еще один сложный, но очень важный проект — реконструкция корпуса бывшего диагностического центра на Лесном проспекте. Здесь разместятся межрайонная больница с поликлиникой.

«Задача, которую мы решаем сегодня, — приблизить медпомощь к людям. В двух крупных микрорайонах, на Древлянке и на Ключевой, мы уже открыли пункты круглосуточного базирования бригад скорой медицинской помощи. В 2023 году начнется строительство новой поликлиники в районе Кукковка, рассчитанной на 500 посещений пациентов за смену. Будем решать и вопрос со строительством нового здания поликлиники № 3 и филиала этого медучреждения в районе Соломенное», — говорит Алексей Хейфец.

В сельской местности продолжится строительство фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Новые ФАПы в течение последних нескольких лет в республике открывают ежегодно, до 2025 года будут построены еще более 60. Продолжится и оснащение районных больниц самым современным оборудованием. При этом в приоритете и решение кадровой проблемы.

Как отметил Алексей Хейфец, по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Карелии с 2018 года было принято решение о целевой подготовке на базе Петрозаводского базового медицинского колледжа фельдшеров для работы в ФАПах. В 2020 году после окончания обучения трудоустроены 19 медицинских сестер, продолжают учиться 125 человек, а 100 человек попали в дополнительный набор первого года обучения.

— При этом, конечно, систему подготовки и привлечения кадров в здравоохранение надо развивать и дальше, ведь проблема дефицита специалистов и особенно среднего медперсонала еще далеко не решена. Если региональные меры поддержки будут дополнены новыми федеральными решениями, это поможет более эффективно привлекать медиков на работу в село и малые города, снизить отток специалистов из региона, — добавляет Алексей Хейфец.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 3 Хейфеца Алексея Ильича