Алексей Хейфец: Наша приоритетная задача при работе над бюджетом – не допустить сокращения мер социальной поддержки

Председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец обозначил главные направления в работе над проектом бюджета Карелии на 2021 год.

По мнению депутатов, несмотря на ограниченность ресурсов, главный финансовый документ республики учитывает сегодняшние реалии. Перед парламентским комитетом ставится приоритетная задача - не допустить сокращения мер социальной поддержки, которые регламентированы как федеральным, так и региональным законодательством.

"В первую очередь наши усилия направлены на то, чтобы в период пандемии здравоохранение было обеспечено всем необходимым – это расходы на заработную плату, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, оборудование и на прочие нужды", - отметил Алексей Хейфец.

Депутат добавил, что работа над социально значимыми программами не останавливается, вопросы, касающиеся социальной защиты граждан, точечно прорабатываются. Сегодня в парламенте работают над поправками к законопроектам, которые позволят расширить возможности адресной помощи для отдельных групп населения, в том числе включение в перечень льготных материалов сенсоров для диабетиков, обеспечение жильем детей-сирот, реализация программы "Адресная социальная помощь".

Ранее спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович заявил о важности сохранения и реализации всех социальных обязательств в работе над проектом бюджета на 2021 год. Первое чтение главного финансового документа республики состоится 26 ноября.