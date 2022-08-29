Алексей Хейфец: Строительство нового ФАПа в Куземе начнётся в 2023 году

Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Заксобрания Карелия обсудил с администрацией и местными жителями Куземского поселения планы по строительству нового фельдшерско-акушерского пункта.

Напомним, ФАПы и амбулатории для отдалённых населённых пунктов создаются в рамках нацпроекта «Здравоохранение».



Депутат Алексей Хейфец осмотрел здание действующего ФАПа и участок, где будет создан новый объект.





По информации Минздрава Карелии, строительство нового ФАПа в Куземе начнётся в 2023 году. На этот проект выделено 8 млн рублей.



«Люди очень ждут строительства нового фельдшерско-акушерского пункта. Это будет типовое здание, разработанное с учётом северных климатических условий. ФАП подключат к специальной медицинской автоматизированной системе «ПроМед»», - прокомментировал Алексей Хейфец.





Действующее здание ФАПа находится по адресу Вокзальная д. 2, где сейчас можно пройти вакцинацию от COVID-19.