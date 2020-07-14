Алексей Пивоваров снимает в Карелии сюжет о "деле Дмитриева"

Сюжет выйдет на YouTube-канале "Редакция" накануне оглашения приговора известному исследователю сталинских репрессий.

В Карелию приехала съемочная группа YouTube-канала "Редакция". Известный российский журналист Алексей Пивоваров, который запустил этот канал весной прошлого года и уже собрал более миллиона подписчиков, снимает сюжет об уголовном деле исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева. Съемочная группа побывала в Медвежьегорске и на мемориальном кладбище "Сандармох", а сегодня берет в Петрозаводске интервью у историков, журналистов и общественников, которые знакомы с Дмитриевым.

По словам Алексея, он пытался договориться о встрече с историками Сергеем Веригиным и Юрием Килиным, которые несколько лет назад выдвинули гипотезу о том, что в Сандармохе могут лежать не только жертвы сталинских репрессий¸ но и советские военнопленные, расстрелянные финскими оккупантами во время Великой Отечественной войны. Однако оба историка от интервью отказались.

Напомним, Юрий Дмитриев находится сейчас под арестом по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Гособвинение потребовало приговорить Дмитриева к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а сторона защиты попросила полностью его оправдать. Сам Дмитриев своей вины не признал. Оглашение приговора в городском суде Петрозаводска, где рассматривается это уголовное дело, назначено на 22 июля.