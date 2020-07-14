890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин повысил оклады федеральным чиновникам 4
14.07.2020 21:05
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО) 11
14.07.2020 19:40
Часть домов в Петрозаводске на несколько дней останется без горячей воды 6
14.07.2020 17:56
В Петрозаводске ищут женщину, подозреваемую в мошенничестве
14.07.2020 16:12
В России с завтрашнего дня отменяется обязательная изоляция для въезжающих 6
14.07.2020 20:40
Павильон популярной пекарни в Петрозаводске пойдет под снос 9
Сегодня 07:50

Алексей Пивоваров снимает в Карелии сюжет о "деле Дмитриева"

Новости. Общество
12:31, 15 Июля 2020
фото: ©Столица на Онего
Загрузка...

Сюжет выйдет на YouTube-канале "Редакция" накануне оглашения приговора известному исследователю сталинских репрессий.

В Карелию приехала съемочная группа YouTube-канала "Редакция". Известный российский журналист Алексей Пивоваров, который запустил этот канал весной прошлого года и уже собрал более миллиона подписчиков, снимает сюжет об уголовном деле исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева. Съемочная группа побывала в Медвежьегорске и на мемориальном кладбище "Сандармох", а сегодня берет в Петрозаводске интервью у историков, журналистов и общественников, которые знакомы с Дмитриевым.

По словам Алексея, он пытался договориться о встрече с историками Сергеем Веригиным и Юрием Килиным, которые несколько лет назад выдвинули гипотезу о том, что в Сандармохе могут лежать не только жертвы сталинских репрессий¸ но и советские военнопленные, расстрелянные финскими оккупантами во время Великой Отечественной войны. Однако оба историка от интервью отказались.

Напомним, Юрий Дмитриев находится сейчас под арестом по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Гособвинение потребовало приговорить Дмитриева к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а сторона защиты попросила полностью его оправдать. Сам Дмитриев своей вины не признал. Оглашение приговора в городском суде Петрозаводска, где рассматривается это уголовное дело, назначено на 22 июля.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2020-07-15 13:38:04
Сейчас у ватанов начнется истерика
кир
2020-07-15 13:22:47
Белый и пушистый народ, убивший невинных царских детей, который "всегда прав", в последующие годы убил миллионы своих соотечественников. Войдя в раж, большевики перебили и друг друга. Причем тут Дмитриев и Пивоваров? Мелкие сошки. Смотреть надо глубже.
новый
2020-07-15 12:53:32
Этот подружка паши лобкова тоже хочет узреть фотографии из журнала здоровья ночного фотографа. Слетелись мухи известной ориентации.
paramparam
2020-07-15 13:27:58
Муха здесь, собственно, одна.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 5
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»