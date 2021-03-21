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Алексей Щепин: "Буду доказывать свою невиновность в суде"

Новости. Общество
14:12, 22 Марта 2021
фото: © Минприроды Карелии
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Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин прокомментировал свое уголовное дело о превышении должностных полномочий.

"Столица на Онего", со ссылкой на официальный сайт Следственного комитета России, 20 марта сообщила о поступившем в суд уголовном деле в отношении действующего министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексея Щепина. Напомним, что следственные органы Бурятии, где до 2015 года Алексей Щепин работал руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства, обвиняют его в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным следствия, "24 марта 2010 года Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду одной коммерческой организации лесной участок площадью 20 га, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал. Между тем, здесь запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме.

Как считает следствие, Щепин, "зная о запрете, но действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка".

Мы обратились к самому Алексею Щепину и попросили его прокомментировать уголовное дело.

- Скажу сразу: виновным себя я не считаю и буду доказывать свою невиновность в суде. Да, я действительно подписал приказ об утверждении положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения указанного участка. Это решение о положительном заключении госэкспертизы принималось коллегиально, несколькими компетентными специалистами. Мне оставалось только подписать соответствующий приказ.

- Почему же, с ваших слов, компетентные специалисты, приняли такое решение, в конечном итоге, обернувшееся уголовным делом против вас?

- Во время предоставления названного участка в аренду, водоохранная зона Байкала не была установлена, и законодательная база по недропользованию в этом районе, не была урегулирована. Почему следствие иначе трактует случившееся, мне до сих пор непонятно.

- По имеющейся у нашего издания информации, следствие предлагало вам прекратить уголовное дело за истечением 10-летнего срока давности уголовного преследования по превышению должностных полномочий. Но вы с этим не согласились. Почему?

- Я действительно не согласился с прекращением моего уголовного дела за истечением срока давности, по не реабилитирующим основаниям. Поскольку это автоматически означало бы признание мной вины в совершении тяжкого преступления, я отказался это сделать. И, как уже сказал, намерен доказывать свою невиновность в суде.

- Если все так, как вы говорите, почему ваше уголовное дело расследовалось более 10 лет, и все-таки передано в суд? Кому и для чего это потребовалось?

- Я не могу ответить на этот вопрос.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-22 14:22:13
Фамилия говорит сама за себя, если Щепкин, значит и от леса останутся только щепки, однако.
однозначно
2021-03-22 14:17:51
На строгий режим.
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