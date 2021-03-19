Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин попал под уголовное преследование по обвинению в преступлении, совершенном более 10 лет назад, когда он возглавлял Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии.

Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета России.

Следственные органы Бурятии инкриминируют ему совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По данным следствия, 24 марта 2010 года Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду одной коммерческой организации лесной участок площадью 20 га, занятый лесными насаждениями, расположенный на территории Бабушкинского лесничества в Кабанском районе республики в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал.

На данном участке в соответствии с действующим законодательством запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме.

"23 июня 2010 года Щепин, исполняя обязанности руководителя агентства, зная о запрете, но, действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка. Данный проект включал работы по добыче полезных ископаемых песчано-гравийных пород, а также создание складов, промплощадкок, которые предусматривали сплошную рубку лесных насаждений на всей площади лесного участка. После этого в течение года арендатором на участке проведены сплошные рубки лесных насаждений, а также добыча полезных ископаемых, которые привели к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал", - говорится в официальном сообщении Следкома РФ.

Следственные органы Бурятии считают, что "в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база", поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в Следкоме России.

Ранее бурятские СМИ писали, что Щепин проработал руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства до 2015 года, а потом ушел в отставку после критики главы региона, недовольного работой ведомства по тушению лесных пожаров. С 2016 по 2017 годы он работал в Управлении охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства, а в 2017 году возглавил министерство природных ресурсов и экологии Карелии.