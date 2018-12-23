Алиханов готов был отсидеть и 10 лет, лишь бы доказать свою невиновность

Известный в Карелии бизнесмен и политик Девлет Алиханов, выйдя на свободу после почти 4-летнего незаконного уголовного преследования и полного оправдания, дал свое первое подробное интервью.

Напомним, петербургские следователи обвинили Алиханова в мошенничестве с муниципальной собственностью. Его приговорили к 6 годам колонии, штрафу в 700 тысяч рублей и обязали взыскать с него 8 миллионов рублей в пользу администрации Петрозаводска.

Алиханов вышел на свободу 13 декабря 2018 года, проведя за решеткой 3 года и 10 месяцев. Большую часть этого срока его содержали в одиночной камере, что приравнивается к пыткам.

"Я лично всегда верил в оправдательный приговор, потому что никакой логики в этом уголовном деле не было. Я был уверен, что в нашей стране можно добиться правды, и моя история это доказала. Я верил, что я это дело доведу до конца. Мне не нужно было УДО (условно-досрочное освобождение), я готов был хоть 10 лет отсидеть, но доказать свою правоту и быть оправданным. Потому что я всю жизнь работал честно, и для меня эта победа была важна", – рассказал Алиханов.

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