Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за Галкиным

Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иностранным агентом вслед за супругом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом).

Заявление Примадонны появилось на ее странице в социальной сети, сообщает «Московский комсомолец». В нем она просить зачислить ее в «ряды иноагентов любимой страны», поскольку она солидарна со своим мужем.

При этом Алла Пугачева назвала Максима Галкина «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

Пугачева считает, что Максим Галкин желает России процветания и мирной жизни, а также свободы слова и «прекращения гибели наших ребят».

Певица считает, что последние события делают «страну изгоем» и ведут к ухудшению жизни граждан.

Пока нет данных, действительно ли сама Алла Пугачева опубликовала данное обращение и не был ли ее аккаунт взломан злоумышленниками. Однако Максим Галкин поставил под этим сообщением лайк, передает «Московский комсомолец».