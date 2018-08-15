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Новости. Общество
21:05, 15 Августа 2018

Американский журнал предупредил о возможности случайного начала ядерной войны

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Китай, Россия или Соединенные Штаты могут начать мировую ядерную войну совершенно случайно.

Об этом пишет американский журнал National Interest, сообщают "Известия".

Ранее системы наблюдения и разведки мировых держав применяли только для отслеживания пусков ядерных баллистических ракет, отмечает издание, а теперь их стали использовать для слежения за пусками неядерных боеголовок. Таким образом, системы случайно могут перепутать использование ядерного и неядерного оружия, а это приведет к удару с другой стороны.

Также КНР, РФ и США специально размещают ядерное и неядерное оружие в одних и тех же местах, чтобы запутать своих оппонентов, сообщает телеканал «Звезда». По информации NI, Россия размещает несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками подводные лодки там же, где и подлодки с обычным вооружением.

Причиной случайного ядерного запуска также могут стать снятие с вооружения устаревших систем или недостаточное количество специализированных военных спутников наблюдения. Так, в настоящее время США готовят только четыре спутника Advanced Extremely High Frequency (AEHF), которые возьмут на себя задачу по наблюдению за пусками ядерных и неядерных ракет. В нынешних условиях такого количества абсолютно недостаточно, пишет издание. Кроме того, скоро с вооружения снимут американскую систему спутниковой связи Milstar.

Чтобы исключить подобную угрозу, вышеперечисленным государствам следовало бы разделить ядерное и неядерное вооружение. Также решить проблему можно, создав спутники, которые будут отслеживать только ядерные боеголовки, но при этом не будут реагировать на обычные. Однако из-за больших финансовых затрат вероятность принятия соответствующего решения крайне невысока.

Единственным в истории человечества примером применения ядерного оружия стали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, которые осуществили США в конце Второй мировой войны с целью ускорить капитуляцию Японии.

В Хиросиме от взрыва 6 августа 1945 года мгновенно погибли от 70 до 100 тыс. человек. Нагасаки подвергся бомбардировке 9 августа. В городе погибло около 70 тыс. жителей. Общее число жертв бомбардировок составило около 500 тыс. человек.

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