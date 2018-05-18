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Новости. Экономика
15:45, 18 Мая 2018

Компания "Амкадор" планирует вложить в Карелию до 17 млрд рублей,

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Власти Карелии рассчитывают на привлечение до 17 млрд рублей компании "Амкадор", которая занимается производством лесозаготовительной техники.

Как сказал вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов, власти республики по рекомендации Минпромторга России направили компании "Амкадор" обращение "с просьбой рассмотреть возможность локализации предприятия на территории Карелии". 

В конце апреля представители компании были в республике. Была изучена территория для будущего производства. Выбор пал на площадку промышленного парка Петрозаводска, который строится на пересечении Суоярвского и Пряжинского шоссе.

Как обещают власти, инвестора  ждут льготы по региональным налогам, компенсация части процентной ставки по кредитам, получение и пользование землей по низкой цене, низкие тарифы на электроэнергию и др.

"Проект крайне важен для республики. Общий объем инвестиций по проекту оценивается в 17 млрд рублей. У нас впереди Санкт-Петербургский форум, где мы планируем подписать соглашение о намерениях по локализации предприятия на территории Карелии", - сказал Дмитрий Родионов на совещании в правительстве.

Представитель "Амкадор" Сергей Гайтюкевич подтвердил намерения компании.

"По поводу инвестиций, если с учетом строительства литейного завода, то это 17 млрд рублей, если без его учета, а только завод по выпуску лесозаготовительной техники и тандемных мостов, то это 12 млрд рублей", - сказал Гайтюкевич.

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