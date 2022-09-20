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Аналитик: что будет с долларом и евро в ближайшее время

Новости. Экономика
22:00, 02 Октября 2022
фото: © s.yimg.com

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По прогнозам аналитика Владислава Антонова, доллар в начале октября будет находиться в вилке 55-59 рублей.

Вполне вероятно, что начало октября доллар встретит на уровне 55-59, а евро — в диапазоне 54-58 рублей, рассказал агентству «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«С начала уходящей недели курс доллара находился на отметке 58 рублей, игнорируя весь негативный фон. Евро торговался на 2 рубля ниже, на уровне 56. Волатильность на Мосбирже возросла в пятницу, 30 сентября, на опасениях ускоренной реализации сценария введения новых санкций против России. Однако нужно понимать, что ограничения Вашингтона и Брюсселя против Москвы могут свести к минимуму торговлю иностранной валютой», — подчеркнул аналитик.

Он отметил, что ЧП на обеих нитках «Северного потока», новый виток ухудшения отношений между Россией и западными странами и усиление изоляции с их стороны в моменте серьезно надавили на рубль. В пятницу во второй половине дня волатильность на валютном рынке заметно прибавилась. Доллар прибавил 6%, преодолев отметку 58 рублей.

Юань в течение последней недели сентября демонстрировал укрепление против рубля на 1,5%, до 8,24 руб. На Мосбирже он выступает защитным активом для тех, кто не собирается держать деньги в российской валюте из-за негативного фона.

Риски введения санкций против Национального клирингового центра возросли. Граждане конвертируют токсичную валюту в рубли, не дожидаясь санкций, поскольку последствия для инвесторов, российских компаний и экономики пока сложно спрогнозировать в полном объеме.

Вполне вероятно, что в самом начале следующей недели инвесторы и участники рынка сполна отыграют влияние политических событий на рынки. Серьезных предпосылок усиления доллара и евро к рублю практически нет, фундаментально российская валюта способна на продолжение умеренного укрепления, считает Антонов.

«Вполне вероятно, что начало октября доллар встретит на уровне 55-59, а евро — в диапазоне 54-58 рублей. Для евро по-прежнему открыта дорога к 50 рублям. Умеренное восстановление доллара может продлиться до отметки 59,5, а юаня — до 8,5 рублей», — прогнозирует собеседник агентства.

Наступающий деловой октябрь, вполне очевидно, может стать еще одним успешным месяцем для рубля. Риски прекращения организованных торгов евро и долларом на Мосбирже усилят их падение, резюмировал аналитик.

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