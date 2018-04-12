Аналитики назвали самые доходные в России профессии

Эксперты сказали, кто в России зарабатывает больше и чей труд является самым низкооплачиваемым.

В ходе исследования эксперты проекта "Банк данных заработных плат" проанализировали, что происходило с зарплатами в первом квартале. Они использовали динамику данных, которые вносят в онлайн-систему около 800 российских работодателей.

Исследование показало, что 2018 год подхватил тенденцию 2017-го ― заработные платы медленно, но уверенно росли с постепенным увеличением динамики роста.

При этом исследователи выяснили, что по всем позициям рост был равномерным.

На основании анализа дохода представителей профессий по уровням "ведущий специалист" и "специалист" авторы исследования пришли к выводу, что лидерами по уровню оплаты труда являются программисты, пишет news.mail со ссылкой на "РИА Новости".

"Рейтинг профессий по уровню зарплат в Москве, Петербурге и регионах возглавляют программисты, также в число высокооплачиваемых специалистов входят менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы", — сообщили авторы.

Согласно исследованию, совокупный ежемесячный доход программистов в Москве находится на уровне 100−110 тысяч рублей, в Петербурге представители этой профессии получают от 80 до 100 тысяч рублей, а в регионах — около 60−70 тысяч.

При этом менеджеры по развитию бизнеса в Москве и Петербурге получают 70−80 тысяч рублей, а в регионах их средние доходы не превышают 60−70 тысяч.

Доходы системных администраторов и внутренних аудиторов отличаются от программистов только в регионах, где представители этих профессий могут рассчитывать лишь на 40−50 тысяч.

Среди высокооплачиваемых профессий в первом квартале также выделяются агенты по недвижимости, инженеры на производстве, специалисты по маркетингу и рекламе, экономисты и юристы — их уровень дохода находится на уровне 70−80 тысяч рублей в Москве, 60−70 в Петербурге и 40−50 в регионах.

В число профессий с самой низкой оплатой попали уборщики с уровнем доходов от 20 до 30 тысяч рублей, независимо от региона, а также официанты, рабочие кухни, грузчики, кладовщики и продавцы, чьи зарплаты не превышают 40 тысяч рублей независимо от того, где открыта вакансия.

В рейтинге основная масса зарплат в регионах лежит в диапазоне 40―50 тысяч рублей.

В Петербурге также преобладают зарплаты 40―50 тысяч рублей, однако разница с регионами существенная. В северной столице такое вознаграждение получают специалисты, которые относятся к профессиям начального уровня и среднего, а в регионах — среднего и высшего.

В Москве уровень зарплат ожидаемо выше, основная масса лежит в диапазоне 70―80 тысяч рублей.

При этом динамика роста совокупного дохода сильно разнилась в зависимости от федерального округа. Так, минимум по итогам квартала был зафиксирован в Москве и Подмосковье (―0,8%), а максимум в Южном округе (5,5%). В число лидеров по росту дохода также вошли Центр (5%), Дальний Восток (3,2%), Приволжье и Северный Кавказ (по 3%).