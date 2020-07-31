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Аналитики заявили о росте цен на лекарства в России

Новости. Общество
21:05, 31 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8%.

Выручка российских аптек по итогам первого полугодия увеличилась на 14% в сравнении с тем же периодом 2019 года. Это следует из материалов аналитической компании DSM Group, пишут "Известия". Основная причина – в подорожании лекарств из-за падения рубля и ажиотажного всплеска спроса в марте, говорят эксперты. Отечественные препараты в среднем прибавили в цене 24%, импортные – 8%.

На этом фоне значительно увеличилась выручка аптек. В I полугодии они продали лекарств на 557,9 млрд рублей. Это на 13,9% больше, чем в аналогичный период год назад. 

Безусловно, в первую очередь увеличение фармрынка связано с ростом цен, согласен профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Отрасль глубоко зависит от импорта – даже отечественные средства в большинстве случаев изготавливаются из сырья зарубежного производства, и, соответственно, цены связаны с курсом валюты, отметил эксперт.

"Здесь мы видим последствия снижения курса рубля и влияние пандемии, рост спроса на средства защиты и профилактики. Но есть и другие причины. Это фактор возникшей у потребителей паники, ажиотажного спроса и закупок впрок", – пояснил Вячеслав Чеглов.

Однако в ближайшее время можно ожидать снижения продаж лекарств, считает специалист: доходы населения не растут, а закупленные впрок медикаменты надо еще использовать (или выбросить по истечении срока годности).

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