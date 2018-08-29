Анастасия Волочкова заявилась в храм в слишком откровенном платье

Воцерковлённые подписчики оскорбились внешним видом балерины.

В силу особенностей профессии у экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой сформировался необычный вкус к нарядам и макияжу. Из-за того что балетных сложно рассмотреть на сцене, они обычно ярко красятся, а любовь к пышным нарядам нередко переносят и в повседневную жизнь. В случае Анастасии Волочковой это правило работает особенно ярко: она предпочитает агрессивный мейк-ап, подчеркивающий брови и глаза, а платья порой выбирает такие, что публика только диву дается, пишет "Узнайвсе".

Накануне Анастасия показала на своей странице в Instagram очередное фото, сделанное на фоне храма, куда она ходила на службу. Одета она при этом была в цветастое летнее платье с таким декольте, что ее подписчики захлебнулись от возмущения.

Визит в дом Господень балерина приурочила к празднику. Накануне православные отмечали День успения пресвятой Богородицы. Волочкова считает себя верующей, поэтому важных дней в церковном календаре не пропускает.

Подписчиков, однако, возмутил выбор наряда — яркое цветастое платье в пол выглядело бы довольно прилично, если бы не особенности кроя. Закрытая горловина платья вполне компенсировалась продольным вырезом, в котором виднелась грудь балерины.

"Святая Анастасия и ее сиськи. Вот, Насть, правда, уважаю вас, но женщины с таким отсутствием вкуса я ещё не видела, — писали Волочковой. — Лифчика нет, руки голые... Кто ее вообще в таком виде в церковь пустил?!"

Отмечается, что это один из самый цензурных и сдержанных комментариев, которые пользователи на этот раз оставили на странице Анастасии.