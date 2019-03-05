Анатолий Вассерман выступит с лекцией в Петрозаводске

В карельскую столицу 22 марта приедет звезда интеллектуальных шоу Анатолий Вассерман.

Как сообщают организаторы, 22 марта в конференц-зале отеля "Карелия" состоится диалог с Анатолием Вассерманом, советским и российским журналистом, публицистом, телеведущим, политическим консультантом, участником и многократным победителем интеллектуальных телеигр "Своя игра" и "Что? Где? Когда?".

Хотите узнать о том, действительно ли необходима пенсионная реформа? Когда будут сняты санкции с России? Кто станет новым президентом Украины? Или, может быть, Вы хотите задать свой вопрос знаменитому эрудиту? Не сомневайтесь, в любом случае Вы сможете получить исчерпывающий ответ. А после вопросов все желающие смогут получить автограф или сделать селфи с самим Вассерманом.