Военком Карелии опроверг сообщения о первоочередной мобилизации жителей республики

В республике призывается меньше граждан, чем в других субъектах Федерации.

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев прокомментировал сообщения, что якобы резервисты из нашей республики будут мобилизованы в первую очередь. Такая информация сейчас рассылается жителям Петрозаводска и районов в личной переписке.



— Это самый настоящий фейк! — сказал Андрей Артемьев в комментарии Центру управления регионом республики Карелия. — Частичная мобилизация объявлена на территории всей страны и началась одновременно во всех регионах. У нас призывается меньше, чем в других субъектах федерации, так как количество мобилизованных зависит от ресурса республики, а ресурс, в свою очередь, от населения. Оно же у нас невелико.

Частичная мобилизация объявлена с 21 сентября Указом Президента РФ. Из 25 миллионов резервистов будут мобилизованы 300 тысяч. Речь идет о гражданах, ранее отслуживших в армии, имеющих военно-учетную специальность, нужную для ВС РФ, и боевой опыт. Не мобилизуют студентов, тех, кто проходит срочную службу в армии, людей, не имеющих не имеющих боевого опыта, а также граждан с категорией здоровья «ограничено годен». Частичная мобилизация касается тех, кто служил, выпускники военных кафедр вузов к таким не приравниваются.