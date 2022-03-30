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Андрей Фицев: Для предпринимателей наступило время новых возможностей

Новости. Политика
18:58, 04 Апреля 2022
фото: «Единая Россия»

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Председатель карельского регионального отделения «Опоры России» прокомментировал расширение мер поддержки бизнеса.

В третий пакет мер, принятых российским правительством для поддержки экономики в условиях внешних санкций, в том числе вошла отсрочка по уплате налогов, взимаемых по упрощенной системе налогообложения. Как уже сообщалось, срок уплаты налога по УСН за 2021 год и срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал 2022 года продлеваются на шесть месяцев.

В свою очередь в Карелии до минимальных значений снижена налоговая ставка для предприятий лесозаготовки, строительства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Для тех, кто платит налог с доходов, ставка снижена с 6% до 1%, а по схеме «Доходы минус расходы» — с 12,5% до 5%.

«Все, что касается снижения налогового бремени на предпринимателей, это однозначно нужные и востребованные меры в существующих условиях. Да, сегодня непростые времена, новые вызовы. Но они могут стать для предпринимателей и новым стимулом для диверсификации своего бизнеса, для поиска новых направлений, чтобы занять ниши, которые освобождаются. И государство должно этому процессу всячески помогать», — считает председатель карельского регионального отделения «Опоры России» Андрей Фицев.

По его мнению, также очень важно помогать предпринимателям в расширении возможностей сбыта товаров.

«Я считаю, самое пристальное внимание надо обратить на ярмарочную торговлю. У нас в Петрозаводске крупные ярмарки традиционно проводятся пару раз в год, весной и осенью, еще торговые ряды открываются на некоторых праздничных мероприятиях. Почему не проводить ярмарки значительно чаще? Ведь мы видим, как они востребованы. Можно делать тематические ярмарки, под торговлю определенными видами продукции. Необходимо расширять нестационарную торговую сеть, чтобы дать возможность людям продавать то, что они вырастили у себя в личных подсобных хозяйствах», — уверен Андрей Фицев.

Среди других мер, которые российское правительство также предложило для поддержки малого и среднего бизнеса — применение офсетных контрактов. Такие соглашения гарантируют инвесторам, которые реализуют значимые для регионов проекты в рамках государственных закупок, рынок сбыта на определенный период. Это позволяет предпринимателям точнее просчитать риски и оптимизировать затраты. Правительство России выступило с идеей снизить минимальный входной порог в такие контракты по объему инвестиций с 1 млрд до 100 млн рублей.

«Очень хорошая и правильная идея, в защиту которой уже давно выступала „Опора России“. Это шанс для небольших компаний запустить новые проекты и производства, которые нужны в конкретном регионе. Конечно, чтобы это работало, одновременно надо обеспечить еще более широкий доступ малого и среднего бизнеса к льготному финансированию, возможно, продумать для участников таких контрактов специальную кредитную программу. Все, что работает на импортозамещение, на насыщение отечественного рынка товарами и услугами, должно получать „зеленый свет“», — отметил Андрей Фицев.

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