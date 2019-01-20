Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая венчались в Пскове

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Знаменитый 81-летний режиссер Андрей Кончаловский венчался в воскресенье со своей супругой 45-летней актрисой Юлией Высоцкой.
Церемония прошла в Троицком соборе Пскова. Обряд совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), пишет "МК".
На церемонии присутствовал брат Кончаловского режиссер Никита Михалков, а также близкие и друзья пары.
Напомним, что Кончаловский и Высоцкая находятся в браке с 1998 года и у них есть двое детей - дочь Мария и сын Петр.
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