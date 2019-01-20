Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая венчались в Пскове

Знаменитый 81-летний режиссер Андрей Кончаловский венчался в воскресенье со своей супругой 45-летней актрисой Юлией Высоцкой.

Церемония прошла в Троицком соборе Пскова. Обряд совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), пишет "МК".

На церемонии присутствовал брат Кончаловского режиссер Никита Михалков, а также близкие и друзья пары.

Напомним, что Кончаловский и Высоцкая находятся в браке с 1998 года и у них есть двое детей - дочь Мария и сын Петр.