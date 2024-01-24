Андрей Рюмин рассказал о достижениях Группы «Россети» и задачах электросетевого комплекса на выставке «Россия»

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин выступил на выставке «Россия».

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин выступил на пленарной сессии «ТЭК России: новые возможности для развития» в рамках отраслевого Дня энергетики Международной выставки-форума «Россия». (https://t.me/gowithRussia)

В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, главы ведущих энергетических, нефтяных, газовых и угольных компаний.





«Российский ТЭК стал одним из самых мощных в мире. В стране разрабатывается 2 тысячи нефтяных и 180 газовых месторождений, проложено 250 тысяч километров нефте- и газопроводов. Действует более 1 тысячи электростанций, построено 4 млн километров линий электропередач. Самое главное – в отрасли ТЭК работают высокопрофессиональные сотрудники – более 3 млн человек, которые своими знаниями, опытом и энергией развивают нашу энергетику и обеспечивают процветание нашей Родины», – подчеркнул Александр Новак.



Андрей Рюмин отметил, что Группа «Россети» работает в 82 регионах России, обеспечивая передачу около 80% производимой в стране электроэнергии. Общая протяженность линий электропередачи составляет 2,5 млн километров, трансформаторная мощность подстанций – 853 тысячи МВА.





С 2018 года Группа «Россети» вложила более 2 трлн рублей в модернизацию и развитие сетевого комплекса. В том числе это проекты, нацеленные на расширение Восточного полигона железных дорог, укрепление энергетической безопасности страны, электроснабжение экспортных трубопроводов «Сила Сибири» и «Восточная Сибирь – Тихий океан», резидентов ТОР, международных мероприятий.



«В 2012 году Президент поставил задачу существенно сократить сроки подключения к сетям и уменьшить количество процедур. Мы провели для этого большую работу. В среднем «Россети» ежегодно осуществляют более 350 тысяч присоединений. Это не только крупные объекты, но и социально значимые проекты, эффект от которых люди видят здесь и сейчас. С 2018 года мы обеспечили электроснабжение 1,5 млн жилых домов, тысяч школ и детских садов, больниц и поликлиник», – отметил Андрей Рюмин.



Он подчеркнул, что «Россети» активно работают над расширением спектра услуг для потребителей. Многие сервисы перешли в цифровой формат, стали быстрее и удобнее. Это также помогает решать поставленную президентом задачу по повышению доступности инфраструктуры.





Группа «Россети» – крупнейший заказчик электротехнической промышленности, активно занимающийся импортозамещением. С 2014 года доля отечественного оборудования в закупках компании выросла с 60% до более чем 90%. Уже работают высокоавтоматизированные подстанции, цифровые центры управления сетями, построенные с использованием российских технологий.