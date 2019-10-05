Подписаться
Новости. Общество
20:40, 05 Октября 2019
фото: Youtube.com / Walt Disney Studios

Анджелина Джоли впервые показала свой роскошный дом (ВИДЕО)

Загрузка...

В Сети появился ролик, в котором можно увидеть, как выглядит дом Анджелины Джоли изнутри.

В особняке актрисы расположены несколько спален и роскошная ванная. Недвижимость находится в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает сайт Starhit.ru.

44-летняя Анджелина Джоли не любит комментировать личную жизнь, да и о повседневных заботах рассказывает нечасто. И все же ради рекламной кампании фильма "Малефисента: Владычица тьмы" звезда сделала исключение.

Студия Disney опубликовала ролик, снятый в доме актрисы. Видео запечатлело сборы Анджелины и ее детей на премьеру фильма в Лос-Анджелесе. Однако поклонников гораздо больше заинтересовали интерьеры особняка артистки, нежели ее наряды для светского мероприятия.

Напомним, что после развода с Брэдом Питтом Джоли с пятью наследниками перебралась в престижный район Лос-Анджелеса — Лос-Фелис. Особняк имеет несколько этажей. На первом расположена большая кухня, интерьер которой выполнен в светлых тонах, а также гостиная. Наверху находится спальня Анджелины и ванная комната, в которой артистку и готовили к выходу на красную ковровую дорожку.

В ролике показан ухоженный сад, в котором хозяйка любит проводить время по утрам. Также в кадр попали и питомцы Анджелины: гигантская ящерица, кролик и собака. Ранее актриса рассказывала, что дети мечтают о домашних животных, и она не смогла им отказать.

В этом особняке звезда проводит лишь несколько месяцев в году. Все остальное время находится в разъездах. Так, во время съемок фильма "Малефисента: Владычица тьмы" она долго жила с детьми в Лондоне. Там арендовала просторную виллу. Дети актрисы учатся дома по индивидуальной системе, поэтому могут сопровождать маму в любые рабочие командировки. Также знаменитость всегда берет членов семьи в благотворительные поездки в страны третьего мира. 

Напомним, что у Джоли есть несколько домов в разных уголках планеты. Так, актриса владеет двумя объектами недвижимости в Лос-Анджелесе. Есть у нее и поместье в Италии. Ранее Анджелина и Брэд Питт были собственниками шикарного особняка во Франции, но после развода решили его продать.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2019, 09:54
ДТП в Карелии: "Машина в хлам. Люди в реанимации"
28.09.2019, 10:15
НЛО пролетел в Карелии (ВИДЕО)
03.10.2019, 07:15
На Карелию надвигается снегопад
01.10.2019, 13:33
Снег и сильный ветер обрушатся на Карелию
28.09.2019, 13:09
Трое рыбаков утонули на озере в Карелии
30.09.2019, 09:17
Пропавшего в Карелии мужчину нашли мертвым

Аналитика

04.10.2019 19:45
Политкухня
Элиссан Шандалович выступил в Совете Федерации
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета на ближайшие три года, выступил с предложениями от республики.
Павел Титов: "Благоприятный инвестиционный климат – это условие развития региона" 1
04.10.2019 09:33
"В Интернете смотрела, как убить человека" 2
03.10.2019 09:49
Археолог Александр Жульников: "Там все разворочено" 3
02.10.2019 11:21
"Крик, больше похожий на визг"
02.10.2019 09:07
Вся аналитика

Чтиво

03.10.2019 09:30
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
Изображая жертву 3
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
"Других рук у Бога нет", или Цветы для хирурга
26.09.2019 08:28
архив чтиво

Медиа

Осенняя ярмарка открылась в Петрозаводске
04.10.2019 20:27
все фото и видео

Опрос

Делаете ли вы на зиму заготовки?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»