Анджелина Джоли впервые показала свой роскошный дом (ВИДЕО)

В Сети появился ролик, в котором можно увидеть, как выглядит дом Анджелины Джоли изнутри.

В особняке актрисы расположены несколько спален и роскошная ванная. Недвижимость находится в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает сайт Starhit.ru.

44-летняя Анджелина Джоли не любит комментировать личную жизнь, да и о повседневных заботах рассказывает нечасто. И все же ради рекламной кампании фильма "Малефисента: Владычица тьмы" звезда сделала исключение.

Студия Disney опубликовала ролик, снятый в доме актрисы. Видео запечатлело сборы Анджелины и ее детей на премьеру фильма в Лос-Анджелесе. Однако поклонников гораздо больше заинтересовали интерьеры особняка артистки, нежели ее наряды для светского мероприятия.

Напомним, что после развода с Брэдом Питтом Джоли с пятью наследниками перебралась в престижный район Лос-Анджелеса — Лос-Фелис. Особняк имеет несколько этажей. На первом расположена большая кухня, интерьер которой выполнен в светлых тонах, а также гостиная. Наверху находится спальня Анджелины и ванная комната, в которой артистку и готовили к выходу на красную ковровую дорожку.

В ролике показан ухоженный сад, в котором хозяйка любит проводить время по утрам. Также в кадр попали и питомцы Анджелины: гигантская ящерица, кролик и собака. Ранее актриса рассказывала, что дети мечтают о домашних животных, и она не смогла им отказать.

В этом особняке звезда проводит лишь несколько месяцев в году. Все остальное время находится в разъездах. Так, во время съемок фильма "Малефисента: Владычица тьмы" она долго жила с детьми в Лондоне. Там арендовала просторную виллу. Дети актрисы учатся дома по индивидуальной системе, поэтому могут сопровождать маму в любые рабочие командировки. Также знаменитость всегда берет членов семьи в благотворительные поездки в страны третьего мира.

Напомним, что у Джоли есть несколько домов в разных уголках планеты. Так, актриса владеет двумя объектами недвижимости в Лос-Анджелесе. Есть у нее и поместье в Италии. Ранее Анджелина и Брэд Питт были собственниками шикарного особняка во Франции, но после развода решили его продать.