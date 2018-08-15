Анфиса Чехова дала совет, как пережить измены мужа

Телеведущая, расставшаяся с супругом Гурамом Баблишвили после его неверности, поделилась своим опытом с другими женщинами.

В своем Инстаграме Анфиса решила поделиться собственным опытом и рассказать, как пережить измену. По мнению телеведущей, пускаться во все тяжкие и пытаться заглушить боль – не вариант: от себя все равно не уйдешь, передает "Комсомольская правда".

"Стоять на голове, дышать пранайямы, вышивать крестиком, забить свой день миллионом дел, броситься в пучину алкоголя и разврата, бить боксерскую грушу, уехать в кругосветное путешествие? Наверняка уход от боли — это первое что приходит человеку на ум, — написала Чехова на своей страничке. — Но переплыть реку невозможно, если отчаянно нестись в обратном направлении, не разбирая пути. В итоге, можно оказаться совсем в другом месте от течения своей реки жизни. Чтобы проплыть реку боли и отчаяния и оказаться на другом берегу, где высохнут все слёзы, где утихнут все страдания, где нас ждут новые люди и другие возможности, нужно войти, погрузиться, ощутить холодную воду каждым сантиметром своей кожи, осознать своё одиночество, пустоту, боль... Осознать, что жизнь стремительно меняется, и зона комфорта уже позади, и вам не остаться прежней — и плыть! Просто плыть, сосредоточившись на себе, на своих ощущениях, пробуя свою боль на вкус, погружаясь в её глубину и снова выныривая на поверхность".

Анфиса советует всем женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, не прятать свои чувства глубоко внутри, не делать вид, что они сильные, и со всем справятся. Наоборот – нужно "выпустить пар" и дать выход эмоциям.

-"Говоря простыми словами, боль, стресс и страдание нужно позволить себе прожить! Прорыдать, проговорить с миллионом подружек или с психологом, или самой себе перед зеркалом, - советует она. - Насладиться своим гневом, покатать на языке злость и обиду. Не виня себя за те чувства, которые вы испытываете! Страдание, в которое мы погружаемся, никогда не сломает того, кто отдает себе отчёт, что всё это временно, и позволяет сейчас с собой этому случиться! Бегство от страданий не решает проблему, а просто загоняет её в глубины подсознания, откуда она будет влиять на всю дальнейшую жизнь и вылезет, как фурункул, десятками комплексов и девиаций! Но если разрешить себе окунуться в переживания с головой, побыть раздавленной, удрученной, слабой, дать себе максимум понимания, заботы и утешения — боль, как туман, начнет потихоньку рассеиваться. И из этого треша вы выйдете другой: с новыми надеждами, верой в лучшее и, главное, в себя и свои силы! Вы сблизитесь с собой, и поймёте, что страдание — это лестница к новым возможностям!"